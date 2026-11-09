ASF revela que informantes destapan presuntas irregularidades en organismos electorales

Fotos: Cuartoscuro

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que, por primera vez, desarrolla investigaciones con la colaboración directa de informantes que han entregado testimonios, documentos, fotografías, videos y mensajes de WhatsApp sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales.

Los colaboradores buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, mediante el cual podrían obtener beneficios por proporcionar información relevante sobre posibles actos irregulares.

De acuerdo con la ASF, los datos recabados han permitido conocer cómo habrían operado durante varios años distintas irregularidades en la contratación de bienes y servicios, así como identificar posibles vínculos entre empresas, beneficiarios finales y personas servidoras públicas.

La #ASF informa: Caso Grupos empresariales relacionados a organismos electorales.



Por primera vez la #ASF se encuentra colaborando con informantes que, a través de la aportación de documentación y diversos elementos, buscan ser beneficiados con la reducción de sanciones. pic.twitter.com/jaOidPXEFb — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) November 9, 2026

¿Qué pruebas entregaron los informantes a la ASF?

La Auditoría detalló que las personas que colaboran en las investigaciones han proporcionado diversos elementos para documentar las presuntas irregularidades.

Entre la información recibida destacan:

Testimonios

Documentos

Fotografías y videos

Información financiera

Domicilios

Mensajes de WhatsApp

Nombres y alias de personas presuntamente involucradas

La ASF señaló que estos elementos han permitido fortalecer las investigaciones sobre contrataciones públicas realizadas por organismos electorales durante varios años.

¿Qué irregularidades investiga la ASF en las contrataciones?

De acuerdo con la institución, las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.

Esto significa que algunas personas vinculadas con las empresas presuntamente habrían influido en las condiciones de contratación y en la elección de proveedores.

La información proporcionada por los informantes también apunta a la posible participación de personas servidoras públicas en estas irregularidades.

Sin embargo, la ASF no dio a conocer nombres de empresas, funcionarios o personas investigadas, ni precisó los contratos o montos involucrados.

¿Por qué los informantes buscan una reducción de sanciones?

La ASF explicó que los colaboradores buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, instrumentado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Este mecanismo contempla la posibilidad de obtener beneficios mediante la colaboración con las autoridades y la entrega de información relevante para las investigaciones.

La institución destacó que es la primera vez que desarrolla investigaciones con este esquema de colaboración directa.

No obstante, la participación de los informantes no significa que las sanciones ya hayan sido reducidas, pues las investigaciones continúan.

ASF continuará investigaciones para identificar a más involucrados

La Auditoría Superior de la Federación informó que continuará con las indagatorias para determinar el alcance de las presuntas irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales.

Entre los objetivos de la investigación se encuentran:

Identificar a todas las personas involucradas

Rastrear el destino de los recursos

Determinar las responsabilidades correspondientes

Promover la imposición de sanciones cuando proceda

Hasta el momento, la ASF no ha informado sobre conclusiones definitivas de estas investigaciones ni sobre sanciones impuestas a las personas presuntamente involucradas.

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