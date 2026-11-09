¿Quién es “R2”, presunto líder de los “Rs” del CJNG detenido en Jalisco y buscado por EE. UU.?

Cae el R2. Foto: @SEMAR

Las autoridades mexicanas detuvieron a Rafael “N”, alias “R2”, presunto líder de los “Rs”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionada con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

La Secretaría de Marina (Semar) ejecutó un operativo en Zapopan, Jalisco, para capturar al presunto líder criminal. Durante la intervención, el 8 de noviembre, se registró un enfrentamiento en el que Rafael “N” y un elemento naval resultaron heridos.

En total, 20 personas fueron detenidas, incluido el “R2”. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los capturados presuntamente integran la célula de los “Rs”, vinculada con el CJNG.

Rafael “N” es el segundo hermano detenido por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, cometido el 1 de noviembre de 2025, después de la caída de “R1”.

¿Quién es el “R2”, presunto líder de los “Rs” del CJNG?

Rafael “N”, también conocido como “El Barbas”, nació en Michoacán durante la década de 1980, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación. Sin embargo, no existe información pública oficial sobre su fecha exacta de nacimiento, municipio de origen o entorno familiar.

Su nombre comenzó a aparecer en documentos de seguridad en 2012, cuando fue identificado como presunto integrante y jefe operativo del CJNG.

El 25 de agosto de ese año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo señaló como presunto responsable de organizar, coordinar y ejecutar bloqueos con vehículos incendiados en Guadalajara y Colima.

En esos señalamientos también aparecieron sus hermanos, Ramón “N”, alias “R1”, y Jesús Santiago “N”.

Como resultado de los operativos realizados en Jalisco, elementos del Ejército detuvieron a los tres hermanos. Para entonces, Rafael “N” ya era identificado como el “R2” o “El Barbas”, presunto lugarteniente del CJNG encargado de dirigir células de la organización en Jalisco.

En noviembre de 2022, los hermanos recuperaron su libertad después de que una jueza federal los absolvió. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión y utilizó este y otros casos como ejemplos de presunta corrupción judicial para justificar la necesidad de una reforma al Poder Judicial.

¿Quiénes son los “Rs”, célula del CJNG?

Los hermanos Ramón, Rafael y Jesús Santiago “N” conformaron la célula conocida como los “Rs”, cuyo nombre está relacionado con los alias de Ramón y Rafael, identificados como “R1” y “R2”, respectivamente.

Esta estructura criminal se consolidó como una facción con operaciones en Jalisco y Michoacán. De acuerdo con los antecedentes disponibles, algunos de sus integrantes provenían de los Valencia y los Cuinis.

En julio de 2026, el Gabinete de Seguridad informó que la célula, entonces encabezada por el “R1”, tenía presencia en cuatro municipios de Michoacán, la Zona Metropolitana de Guadalajara y otros tres municipios de Jalisco.

Ese mismo mes, las autoridades federales detuvieron a Ramón “N”, alias “R1”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Tras esa captura, Rafael “N” asumió el liderazgo de los “Rs”.

¿Qué relación tienen los “Rs” con el asesinato de Carlos Manzo?

Las autoridades han relacionado a los “Rs” con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con las investigaciones, integrantes de esta célula habrían participado en la planeación y ejecución del crimen.

Hasta ahora, al menos 34 personas han sido detenidas por el asesinato del exalcalde de Uruapan.

Esta cifra no incluye a los otros 19 sujetos capturados junto con Rafael “N” durante el operativo del 8 de noviembre, debido a que todavía se desconoce si están relacionados con el homicidio.

¿Cómo fue la última detención del “R2” en Jalisco?

La Secretaría de Marina realizó el operativo para detener a Rafael “N” el 8 de noviembre en Zapopan, Jalisco.

Durante la intervención se registró un enfrentamiento en el que resultaron lesionados el presunto líder criminal y un elemento naval.

Además del “R2”, las autoridades detuvieron a otras 19 personas presuntamente vinculadas con la misma organización.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la célula del CJNG encabezada por Rafael “N” está relacionada con diversos delitos, entre ellos:

Extorsión

Tráfico de drogas

Homicidio

Privación ilegal de la libertad

Secuestro

Agresiones contra las autoridades

La organización también estaría vinculada con la extorsión a empresarios y productores de aguacate en Michoacán.

¿Por qué Estados Unidos busca al “R2”?

El gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una orden de extradición contra Rafael “N” por acusaciones federales relacionadas con una presunta conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por delitos vinculados con armas de fuego.

De acuerdo con la información disponible, estas acusaciones también involucran a sus hermanos.

La detención del “R2” representa un nuevo golpe contra la estructura de los “Rs”, después de la captura de su hermano Ramón “N” en julio de 2026.

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