Bebés fallecidos en IMSS de Durango: 4 dieron positivo a bacteria

Cuatro de cinco bebés presentaron una bacteria. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Cinco recién nacidos murieron durante septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango y, de acuerdo con la actualización presentada este 22 de septiembre, en cuatro de los casos se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote que es investigado por autoridades sanitarias.

La información fue presentada por la doctora Adriana Toriz Saldaña, especialista en epidemiología y coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS a nivel federal, quien detalló los resultados del análisis epidemiológico realizado sobre los pacientes atendidos en la unidad.

🔔 #Actualización | IMSS informa sobre los avances de la investigación clínica, epidemiológica y sanitaria relacionada con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 1, en #Durango.



El Instituto mantiene coordinación con las autoridades sanitarias federales, así… pic.twitter.com/GSAANB5XDD — IMSS  (@Tu_IMSS) September 23, 2026

La especialista precisó que entre el 1 y el 19 de septiembre, la UCIN recibió a 11 recién nacidos con condiciones graves que requirieron cuidados intensivos. De ese grupo, seis fueron dados de alta y cinco fallecieron.

¿Qué encontró el IMSS sobre los bebés fallecidos?

De acuerdo con la actualización del 22 de septiembre, de los cinco recién nacidos que murieron, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote.

En el quinto caso, los estudios realizados no identificaron la bacteria.

Toriz Saldaña aclaró que este resultado no significa que ya se haya establecido que la bacteria fue la causa de cada uno de los fallecimientos. La relación entre la presencia del microorganismo y la muerte de cada paciente continúa bajo análisis.

La funcionaria indicó que los resultados relacionados con cada caso serán comunicados primero a las familias de los recién nacidos.

Seis bebés fueron dados de alta y están con sus familias

De los 11 recién nacidos que permanecieron en la UCIN del IMSS en Durango entre el 1 y el 19 de septiembre, seis fueron dados de alta.

La doctora Toriz señaló que en ninguno de estos seis pacientes se identificó la bacteria asociada al brote y que actualmente se encuentran en sus hogares con sus familias.

Durante su estancia hospitalaria, los 11 recién nacidos fueron sometidos a estudios de laboratorio diariamente como parte de los protocolos aplicados en la unidad de cuidados intensivos.

Estos análisis forman parte de la investigación epidemiológica y permiten a las autoridades dar seguimiento a la evolución clínica y a la posible presencia de agentes infecciosos entre los pacientes.

¿Qué medidas mantiene el IMSS en el hospital de Durango?

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales permanece cerrada a nuevos ingresos y continúan las medidas de contención, vigilancia y control implementadas ante la situación.

Además, hasta el momento no se han identificado nuevos casos expuestos, según la información proporcionada por el IMSS.

El pasado 21 de septiembre llegaron a Durango autoridades sanitarias y federales de la Dirección Federal de Epidemiología, Cenaprece y Cofepris, quienes trabajan junto con los equipos del Seguro Social en una revisión clínica, epidemiológica y sanitaria integral.

La revisión incluye el análisis de expedientes médicos y la evaluación de las medidas implementadas para prevenir y controlar posibles infecciones.

Amplían estudios a todo el Hospital General de Zona No. 1

Como parte de las acciones posteriores a los primeros resultados, el IMSS y las autoridades federales acordaron ampliar la vigilancia microbiológica y los estudios a todas las áreas del hospital, y no únicamente a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Hasta la actualización presentada este 22 de septiembre, la bacteria asociada al brote no había sido identificada en ninguna otra área hospitalaria, de acuerdo con los estudios realizados.

El IMSS y el Gobierno de Durango también acordaron mantener comunicación permanente y trabajar de manera coordinada mientras continúan las investigaciones.

La autoridad sanitaria mantiene el análisis de los cinco fallecimientos para determinar qué relación existe entre la presencia de la bacteria y cada uno de los decesos. Por ahora, el dato confirmado es que el microorganismo fue identificado en cuatro de los cinco recién nacidos fallecidos.

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