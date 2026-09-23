Descuentos de hasta 100% en recargos del predial en Monterrey; ve hasta cuándo
Los descuentos estarán disponibles a partir de este miércoles y hasta el próximo 31 de octubre.
El Gobierno municipal de Monterrey, Nuevo León, anunció el arranque del “Programa General y Temporal de Subsidios o Estímulos Fiscales” que ofrece varios descuentos para que los contribuyentes se pongan al corriente. Entre los incentivos disponibles se encuentra un 100% de descuento en recargos del predial.
Ayuntamiento de Nuevo León ofrece descuentos en multas y recargos
A partir de este miércoles y hasta el próximo 31 de octubre estará disponible el “Programa General y Temporal de Subsidios o Estímulos Fiscales” en la ciudad de Monterrey. El objetivo es ofrecer un apoyo económico para que los ciudadanos regularicen su situación.
El incentivo ofrece descuentos en varios tipos de adeudos y multas, como recargos en el predial, infracciones de tránsito, del servicio de limpia, entre otros.
Descuentos disponibles en Monterrey
- 100% en recargos, sanciones y actualizaciones del predial
- 50% a los derechos rezagados por la ocupación de la vía pública para sitios de automóviles y cajones de estacionamiento
- 75% a multas de propietarios de predios baldíos que no efectuaron el desmonte, deshierbe o limpieza de su inmueble
- 50% a las multas impuestas por áreas de Servicios Públicos, relacionadas con el servicio de limpia
- 50 % en las multas por infracciones no graves al Reglamento de Tránsito y un 5 % adicional a quien haga su pago en línea
- 100 % de descuento a la sanción por cheque devuelto
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.