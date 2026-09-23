Descuentos de hasta 100% en recargos del predial en Monterrey; ve hasta cuándo

Ofrecen descuentos en adeudos del predial. Foto: Gobierno de Monterrey

El Gobierno municipal de Monterrey, Nuevo León, anunció el arranque del “Programa General y Temporal de Subsidios o Estímulos Fiscales” que ofrece varios descuentos para que los contribuyentes se pongan al corriente. Entre los incentivos disponibles se encuentra un 100% de descuento en recargos del predial.

Ayuntamiento de Nuevo León ofrece descuentos en multas y recargos

A partir de este miércoles y hasta el próximo 31 de octubre estará disponible el “Programa General y Temporal de Subsidios o Estímulos Fiscales” en la ciudad de Monterrey. El objetivo es ofrecer un apoyo económico para que los ciudadanos regularicen su situación.

El incentivo ofrece descuentos en varios tipos de adeudos y multas, como recargos en el predial, infracciones de tránsito, del servicio de limpia, entre otros.

Descuentos disponibles en Monterrey

100% en recargos, sanciones y actualizaciones del predial

50% a los derechos rezagados por la ocupación de la vía pública para sitios de automóviles y cajones de estacionamiento

para sitios de automóviles y cajones de estacionamiento 75% a multas de propietarios de predios baldíos q ue no efectuaron el desmonte, deshierbe o limpieza de su inmueble

ue no efectuaron el desmonte, deshierbe o limpieza de su inmueble 50% a las multas impuestas por áreas de Servicios Públicos, relacionadas con el servicio de limpia

50 % en las multas p or infracciones no graves al Reglamento de Tránsito y un 5 % adicional a quien haga su pago en línea

y un 5 % adicional a quien haga su pago en línea 100 % de descuento a la sanción por cheque devuelto

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