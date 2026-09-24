“La gente acá ya no viene, tiene miedo”: Juchitán a unas horas de la detención de su presidente municipal

Juchitán vive con miedo tras detención del “Quetu”. Foto: José Cortes

A más de 24 horas de la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, habitantes y comerciantes retomaron sus actividades en medio de la incertidumbre por la situación de seguridad en el municipio.

En el centro de Juchitán, comerciantes señalaron que mantienen sus negocios abiertos pese al temor que, aseguran, existe desde hace tiempo por la inseguridad en la zona.

Comerciantes de Juchitán aseguran que trabajan con temor

Jessica Monroy, comerciante de ventiladores en el centro de Juchitán, explicó que la actividad comercial se mantiene, aunque señaló que existe preocupación entre los habitantes.

Dolores Santos, también comerciante, manifestó que esperan información sobre las acciones que se implementarán después de la detención del alcalde y señaló que las ventas han disminuido debido al temor entre la población.

“Pues sí venimos con miedo a trabajar, pero igual si nos quedamos en casa, pues es lo mismo”, expresó una de las comerciantes consultadas.

La situación también ha impactado las actividades educativas. De acuerdo con los testimonios recabados, escuelas, jardines de niños, primarias, secundarias y el Instituto Tecnológico del Istmo suspendieron clases ante el temor de posibles hechos de violencia.

¿Por qué fue detenido el alcalde de Juchitán?

La detención de Miguel Sánchez Altamirano ocurrió durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales. Posteriormente, el alcalde fue trasladado fuera de Oaxaca y este jueves fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el Estado de México, según reportes sobre el caso.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que investigaciones de inteligencia identificaron una presunta relación entre Sánchez Altamirano y Los Cromos, grupo al que las autoridades ubican como una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec.

Los señalamientos forman parte de la investigación y corresponderá a las autoridades judiciales determinar la situación jurídica del edil.

¿Qué relación tiene el caso con la violencia en Juchitán?

Las autoridades han relacionado a Los Cromos con distintas actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec. La detención de Sánchez Altamirano ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad en Juchitán.

Habitantes consultados señalaron que esperan que las autoridades informen qué medidas se implementarán para garantizar la seguridad y permitir que las actividades comerciales y educativas continúen.

Mientras avanza el proceso contra el alcalde, las autoridades mantienen el despliegue de seguridad en la región y continúan las investigaciones sobre los presuntos delitos que se le atribuyen.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.