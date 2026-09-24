Continúan trabajos para recuperar cuerpos tras terremoto en Venezuela

A tres meses del doble sismo que sacudió Venezuela el 24 de junio, continúan las labores para recuperar cuerpos entre los escombros de las estructuras colapsadas.

En Residencias Caribe, en La Guaira, equipos de extracción trabajan en una zona de los sótanos donde buscan localizar y recuperar cuerpos que permanecen entre los restos del inmueble.

Equipos trabajan contra el tiempo

Leo Abruzual, operador técnico de extracción de cuerpos, explicó que actualmente realizan trabajos en el desagüe de los sótanos para retirar el agua y facilitar el acceso a áreas de difícil ingreso.

De acuerdo con el trabajador, un mapeo realizado con apoyo de drones y el censo de familiares permite estimar que podría haber entre 50 y 60 cuerpos en toda la estructura.

Durante esta semana, los equipos localizaron dos cuerpos mediante los puntos identificados en el mapeo y señalaron que todavía existen otras posibles ubicaciones por revisar.

Las labores se realizan contra el tiempo debido a que la estructura continúa cediendo. Además, la complejidad del inmueble, construido con concreto armado, ha provocado daños en las herramientas utilizadas para la extracción, incluidos los rotomartillos.

Han recuperado cuerpos entre los escombros

El operador señaló que desde el día del terremoto fueron rescatadas nueve personas con vida de las torres de Residencias Caribe.

Posteriormente, las labores se concentraron en la recuperación de cuerpos. Según explicó, se han extraído aproximadamente entre 80 y 100 cuerpos.

Las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyeron después de los primeros rescates, por lo que las labores posteriores se han enfocado en la extracción de cuerpos.

Mientras continúan estos trabajos, también se realizan labores de demolición de algunos edificios y retiro de escombros en las zonas afectadas de Venezuela.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.