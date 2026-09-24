Huracán Polo provoca fuerte oleaje en Zihuatanejo y cierres en Colima

Efectos del huracán Polo en Colima y Zihuatanejo. Foto: Uno TV

El huracán Polo, que por ahora mantiene la categoría 4, tiene efectos en las costas del estado de Colima, donde se ha registrado oleaje alto y fuertes rachas de viento, mientras que en Zihuatanejo, Guerrero, ha provocado que se cierren playas y puertos.

Oleaje alto y fuertes rachas de viento en Zihuatanejo, Guerrero

El paso del huracán Polo por las costas de Guerrero ha generado rachas de viento de al menos 40 kilómetros por hora y oleaje elevado en playas de Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla, en la región Costa Grande.

En playa Linda, uno de los principales balnearios de Zihuatanejo, las marejadas han arrastrado toneladas de arena hacia un tramo del Paseo del Pescador y hasta los restaurantes ubicados a pie de playa.

En esta zona se han registrado olas de hasta tres metros de altura, por encima de las condiciones habituales de oleaje. Asimismo, como parte del Plan DN-III-E, agentes del Ejército Mexicano evacuaron de manera preventiva a 30 personas de la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión, ante los efectos del fenómeno de mar de fondo.

En Acapulco, este jueves amaneció soleado, lo que ha permitido el restablecimiento de la movilidad y de las actividades comerciales tanto en la zona turística como en colonias populares.

Oleaje alto en Zihuatanejo. Foto: Celeste Hernández.

Mientras tanto, autoridades de la Secretaría de Marina mantienen cerrados los puertos de Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo para todo tipo de embarcaciones, incluidas aquellas destinadas a actividades de recreación y deportes acuáticos.

Las actividades escolares se mantienen suspendidas en municipios de las regiones Sierra, Montaña, Costa Chica, Costa Grande y Acapulco, en ambos turnos de todos los niveles educativos.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y noche, principalmente en municipios de las regiones Sierra, Costa Grande y Acapulco.

Además, autoridades mantienen vigilancia ante un sistema de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas de Oaxaca.

Cierres en playas y puertos de Colima

Por otra parte, ante la cercanía del huracán Polo a las costas de Colima, autoridades estatales reforzaron las medidas preventivas y restringieron las actividades en playas y el mar, debido al incremento en el oleaje y las condiciones adversas generadas por el fenómeno meteorológico.

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) informó que Polo disminuyó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y, a las 9:00 horas de este jueves, se ubicó a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, con desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

Desde las diez de la mañana de este jueves 24 de septiembre, el puerto de Manzanillo quedó cerrado para todo tipo de embarcaciones, como medida preventiva ante la cercanía del huracán y las condiciones que genera en el litoral colimense.

En las playas de Manzanillo fueron colocadas banderas negras, que indican que no existen condiciones aptas para ingresar al mar, mientras que en Tecomán las playas fueron cerradas de manera preventiva y el acceso permanece restringido hasta nuevo aviso.

Cierran playa sy puertos en Colima. Foto: Abraham Acosta

La UEPC advirtió que el oleaje podría alcanzar entre cuatro y ocho metros de altura en la línea de costa, por lo que se mantiene especial vigilancia en los municipios de Armería, Tecomán y Manzanillo, en coordinación con las unidades municipales de Protección Civil.

Las autoridades también realizan recorridos de vigilancia en playas, así como en zonas cercanas a ríos y otros afluentes en Ixtlahuacán, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier situación de riesgo.

Protección Civil exhortó a habitantes y visitantes a suspender actividades turísticas, recreativas y deportivas en el mar y las playas de Manzanillo, Tecomán y Armería, además de extremar precauciones ante posibles lluvias y vientos.

Asimismo, pidió a los prestadores de servicios retirar o asegurar el mobiliario, equipo y objetos instalados en las zonas de playa, mientras se mantiene el seguimiento a la evolución de Polo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.