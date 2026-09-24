Huracán Odalys avanza por el Pacífico: ¿representa peligro para México?

El huracán Odalys se hubica en el Pacífico. Foto: Cuartoscuro / SMN

Además de la presencia del huracán Polo, que se degradó la mañana de este jueves a categoría 4, en el océano Pacífico, también se encuentra el huracán Odalys, de categoría 1. Aunque los ojos de todo México están puestos en el primer sistema, también persiste la duda sobre si hay que preocuparse o no por el segundo.

En este caso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema se encuentra a mil 845 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el este-noreste a 13 km/h con vientos sostenidos de 140 Km/h y rachas de 170 km/h, por lo que no representa peligro para el territorio nacional y, por ende, las autoridades no han tenido la necesidad de emitir recomendaciones.

El huracán Odalys se localiza en el océano Pacífico, a unos 1,785 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, y se desplaza hacia el este-noreste. Por el momento, no representa peligro para las costas de México, ya que no existen vigilancias ni avisos costeros relacionados con el sistema.

¿Cuál será la trayectoria de Odalys?

El pronóstico indica que el huracán continuará desplazándose hacia el este-noreste durante este jueves. Para el viernes se espera que gire gradualmente hacia el noreste y posteriormente tome una trayectoria hacia el norte durante el fin de semana.

Según la trayectoria pronosticada por Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el sistema permanecerá sobre aguas abiertas del Pacífico, lejos de las costas mexicanas.

Hacia el fin de semana, Odalys encontrará condiciones menos favorables para mantener su intensidad, debido al aumento de la cizalladura del viento y al desplazamiento sobre aguas progresivamente más frías.

El pronóstico oficial contempla que el sistema continúe perdiendo fuerza y pueda convertirse en un ciclón postropical a principios de la próxima semana.

¿Odalys representa peligro para México?

Hasta el aviso de este jueves por la mañana, el NHC coincidió con el SMN en el que estableció que no hay vigilancias ni avisos costeros en efecto por Odalys.

Además, en el apartado correspondiente a los peligros que afectan tierra, el organismo señala que no existen amenazas asociadas con el huracán en este momento.

Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre la evolución de Odalys y otros sistemas activos en el Pacífico, por lo que su ubicación, intensidad y trayectoria pueden modificarse conforme avance el fenómeno.

Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y no replicar información que pudiera resultar equivocada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.