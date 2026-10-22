¡Profepa alerta! Torres de lujo en San Pancho, en riesgo de colapso por huracanes y tormentas

Profepa coordina acciones con Protección Civil por posible colapso. Foto: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió a San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para coordinarse con autoridades de Protección Civil ante el riesgo de colapso de una construcción irregular frente al mar, cuya estructura presenta una inclinación pronunciada. La dependencia informó que acompañará la definición de protocolos de emergencia para proteger la vida y la integridad de las personas, además de procurar que las medidas tengan el menor impacto ambiental posible.

La alerta se relaciona con las condiciones que presentan las torres de lujo ubicadas en esta localidad costera, donde los efectos de huracanes y tormentas representan un factor de riesgo para la estructura. En imágenes difundidas por la Profepa se observa que el inmueble está inclinado hacia el mar.

La dependencia señaló que mantendrá presencia en el sitio para apoyar las acciones que determinen las autoridades competentes. La prioridad, indicó, será la protección de las personas ante la posibilidad de que la construcción colapse.

Torres de lujo en San Pancho tienen una inclinación hacia el mar. Fotos: Profepa

¿Qué ocurre con las torres de lujo en San Pancho?

La construcción irregular se encuentra en San Pancho, Nayarit, una localidad costera de Bahía de Banderas. De acuerdo con la información compartida por la Profepa, el inmueble presenta una inclinación evidente hacia el océano, condición que ha encendido las alertas por el riesgo de un posible derrumbe.

La dependencia federal informó que acudió al lugar para reunirse con personal de Protección Civil y acompañar la preparación de los protocolos de emergencia que se consideren necesarios. Estas acciones buscan establecer medidas para atender la situación y reducir los riesgos para quienes se encuentren en las inmediaciones.

Aunque la inclinación puede apreciarse en las fotografías difundidas por la procuraduría ambiental, la información proporcionada no detalla las condiciones técnicas de la estructura ni establece un plazo para un posible colapso.

¿Qué medidas prepara la Profepa ante el riesgo de colapso?

La Profepa informó que acompañará los protocolos de emergencia que determinen las autoridades de Protección Civil. La estrategia tendrá como prioridad salvaguardar la vida, la salud y la integridad de las personas ante la situación que presenta el inmueble.

La dependencia también indicó que continuará presente en el sitio para brindar apoyo durante las acciones que se definan. Además de atender el riesgo para la población, buscará que las medidas implementadas generen el menor impacto ambiental posible.

La intervención de las autoridades ocurre en un contexto en el que las condiciones meteorológicas, como las tormentas y los huracanes, pueden representar un factor de riesgo para construcciones expuestas en zonas costeras. Sin embargo, será necesario conocer las evaluaciones correspondientes para determinar el estado de la estructura y las acciones específicas que deberán aplicarse.

¿Por qué preocupa la inclinación del inmueble?

La inclinación que presenta la construcción es uno de los elementos visibles que motivaron la alerta sobre el posible colapso. En las imágenes publicadas por la Profepa se aprecia que las torres están ladeadas hacia el mar, lo que ha puesto el foco en las condiciones de seguridad del inmueble.

La procuraduría identificó la obra como una construcción irregular y señaló que participará en las acciones de emergencia desde el ámbito de sus atribuciones ambientales. La información difundida no especifica las causas técnicas de la inclinación, el grado de deterioro de los materiales ni si existe un dictamen estructural definitivo.

Por ello, las medidas que determinen Protección Civil y las demás autoridades competentes serán relevantes para conocer cómo se atenderá el riesgo y qué acciones se implementarán para proteger a la población y reducir posibles afectaciones al entorno.

Por el momento, la Profepa aseguró que continuará dando seguimiento al caso y apoyará las medidas que se determinen. La atención se centra en prevenir daños a las personas y procurar que cualquier intervención tenga el menor impacto ambiental posible.

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