Gana hasta 40 mil pesos con Catrina Oaxaqueña 2026: bases, fechas de inscripción y premios

Convocatoria de Catrina Oaxaqueña 2026. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de Oaxaca anunciaron una nueva convocatoria para el concurso Catrina Oaxaqueña 2026 en el que podrá participar todas y todos los ciudadanos del estado con caracterizaciones inspiradas en el Día de Muertos. Al respecto, señalaron que uno de los premios es la cantidad de 40 mil pesos.

Lanzan convocatoria para el concurso Catrina Oaxaqueña 2026

La Secretaría de Turismo de Oaxaca, a través de sus redes sociales oficiales, lanzó la convocatoria para el concurso Catrina Oaxaqueña 2026, en el que artistas, maquillistas y ciudadanos en general podrán participar con caracterizaciones inspiradas en la figura más representativa del Día de Muertos.

Cabe señalar que esta competencia ofrecerá premios de hasta 40 mil pesos y formará parte de las actividades de la Gran Comparsa del próximo 31 de octubre.

La invitación indicaron, está dirigida a participantes que quieran mostrar su creatividad mediante maquillaje, vestimenta y elementos inspirados en las tradiciones mexicanas y la identidad cultural de Oaxaca.

¿Cuándo y dónde será el concurso?

El concurso se realizará el próximo sábado 31 de octubre de 2026 en la ciudad de Oaxaca, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos.

Los horarios y puntos de encuentro son los siguientes:

15:30 horas: encuentro de participantes frente a la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en Ex Hacienda de Aguilera s/n, San Felipe del Agua

encuentro de participantes frente a la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en Ex Hacienda de Aguilera s/n, San Felipe del Agua 18:00 horas: inicio desde la Fuente de las Ocho Regiones con dirección al Zócalo de la ciudad de Oaxaca

Premios de la Catrina Oaxaqueña 2026

El certamen contempla tres premios para las mejores caracterizaciones de Catrina:

Primer lugar: 40 mil pesos

Segundo lugar: 30 mil pesos

Tercer lugar: 15 mil pesos

El jurado estará integrado por especialistas en cultura, arte y textiles oaxaqueños, quienes evaluarán las propuestas con base en su calidad artística y apego a las tradiciones.

Bases para participar en el concurso

La convocatoria establece que la participación será individual y que las personas concursantes deberán tener al menos 12 años. En el caso de menores de edad, será obligatorio acudir acompañados de un adulto responsable.

Las caracterizaciones deberán inspirarse en la figura de la Catrina y podrán incorporar elementos tradicionales, contemporáneos o regionales. Sin embargo, no se permitirán referencias a Halloween ni iconografía ajena a la tradición mexicana.

Entre los principales criterios de evaluación se encuentran:

Originalidad y apego a las tradiciones oaxaqueñas

Calidad y detalle del maquillaje o caracterización

Calidad de la vestimenta y uso de elementos culturales

Expresión artística y desenvolvimiento durante el recorrido

¿Cómo inscribirse a la Catrina Oaxaqueña 2026?

El registro deberá hacerse previamente en línea en este enlace indicado por la Secretaría de Turismo de Oaxaca: https://docs.google.com/forms/d/1URFXsc3HawC-MSgRtRAdXtzTskJYL3BDpfcyuht04hk/viewform?edit_requested=true&pli=1.

¡Ojo! La fecha límite de inscripción es el próximo lunes 26 de octubre de 2026.

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