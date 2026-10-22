Indignación en Morelos: encuentran a dos perros sin vida en Jiutepec; acusan tortura

La activista dijo que los perros fueron torturados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Jiutepec, Morelos, localizaron a dos perros sin vida dentro de una bolsa sobre la avenida Tlalhuapan, cerca de una conocida tienda de autoservicio. La activista Leticia Rocha reportó el hallazgo y señaló que, presuntamente, los animales habrían sido torturados.

Denuncian presunta tortura en Jiutepec, Morelos

A través de su cuenta de Facebook, la activista compartió imágenes de los cuerpos de los canes, que se encontraban dentro de una bolsa de color gris oscuro.

“Dos perritos muertos embolsados sobre carretera antes de llegar al Vips de Jiutepec, cerca de Walmart Jiutepec. Parece que los torturaron, amarraron y embolsaron. Urge que vayan a enterrarlos”, escribió.

Foto: Fecebook Letizia Rocha

Ante el hallazgo, Rocha solicitó la intervención del alcalde de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas, para atender la situación. Sin embargo, hasta el momento de la publicación, ni el edil ni el Ayuntamiento habían emitido un pronunciamiento sobre el caso.

¿Qué es el maltrato animal?

El maltrato animal comprende las acciones u omisiones que provocan dolor, sufrimiento, lesiones o miedo a un animal, así como aquellas que afectan su bienestar, lo mantienen en condiciones inadecuadas o ponen en riesgo su salud y su vida.

Este tipo de conductas puede manifestarse de distintas formas:

Maltrato físico: golpes, heridas u otras agresiones

Abandono y negligencia: falta de alimento, agua, refugio o atención veterinaria

Maltrato psicológico: acciones que provocan miedo o estrés

Explotación o condiciones inadecuadas: mantener a los animales en entornos que comprometen su bienestar.

Muerte provocada con sufrimiento: causar la muerte de un animal mediante actos que le ocasionan dolor.

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