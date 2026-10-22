“El Súper Niño” ya está haciendo estragos en el mundo: tifones, sequías y huracanes

Fenómeno El Niño. (Foto Joao Luiz Bulcao / Hans Lucas via AFP)

El fenómeno climático conocido como “Súper Niño” está alterando los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo, con riesgos de inundaciones, sequías, incendios forestales y ciclones tropicales más intensos. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el episodio en curso podría alcanzar una intensidad sin precedentes en los registros de las últimas cuatro décadas.

América Latina es una de las regiones donde sus efectos son más evidentes, desde las inundaciones en Chile hasta la falta de lluvias en Centroamérica y partes de la Amazonía; según la BBC. El fenómeno también influye en las condiciones que favorecen la actividad de ciclones en el Pacífico y modifica los patrones meteorológicos en Asia.

¿Qué está provocando el “Súper Niño” en el mundo?

Foto: Pixabay

El Niño alcanzaría su punto máximo hacia finales de 2026, aunque sus consecuencias podrían prolongarse durante 2027, según la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo

El Super Niño es un fenómeno climático natural asociado con el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, este proceso modifica la circulación atmosférica y los patrones de precipitación, por lo que algunas regiones pueden experimentar lluvias superiores a lo habitual, mientras otras enfrentan condiciones más secas.

De acuerdo con la OMM, este se encuentra afectando de cinco maneras el mundo:

1. Inundaciones y lluvias extremas en Sudamérica

Foto: Abraham Acosta

Chile ha registrado precipitaciones intensas que provocaron inundaciones y daños en viviendas, comercios y vehículos, también se han reportado lluvias fuertes, granizadas y nevadas fuera de los patrones habituales en distintas zonas del país.

“Se está viendo lo que se había pronosticado y, en algunos casos como en Chile, probablemente más impacto de lo esperado. Ahí ha tenido un efecto muy significativo a lo largo de todo el país” Julián Báez, director de Las Américas OMM

En Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y el norte de Argentina, las lluvias han elevado los niveles de agua en la cuenca del río Paraná, con afectaciones en algunas localidades y la necesidad de liberar caudales en la represa de Itaipú. El pasado 2 de octubre, Asunción, capotal de Paraguay reportó una intensa granizada histórica de cubos que activó la alerta amarilla en el país.

Never seen hail like this in Asunción.



Windshields shattered, hoods covered in dents, streets white with ice in minutes. The damage to cars is unreal. #Paraguay #granizo pic.twitter.com/QALeJOOzpd — Clarity Paraguay (@ClarityParaguay) October 3, 2026

2. Una temporada activa de huracanes en el Pacífico

Foto: NOAA

El calentamiento de las aguas del Pacífico oriental puede favorecer la formación y el fortalecimiento de ciclones tropicales, el Super Niño también modifica los vientos en las capas altas de la atmósfera, lo que puede crear condiciones más favorables para que algunos sistemas ganen intensidad.

Al momento, se han registrado 22 tormentas con nombre y 12 huracanes, incluyendo 10 ciclones de categoría mayor; de acuerdo con la BBC, esta cifra supera la que normalmente se registraría en toda una temporada promedio.

Algunos de los huracanes de esta temporada han sido Polo, Odalys, Nolo y recientemente, la tormenta tropical Vance se formó en el océano Pacífico a partir de la depresión tropical Veintidós-E.

3. Menor actividad de huracanes en el Atlántico

Foto: Cuartoscuro.

El efecto del Super El Niño no es igual en todos los océanos; ya que en el Atlántico Norte, suele favorecer una mayor cizalladura del viento, es decir, cambios en la velocidad o dirección del viento con la altura, que pueden dificultar la formación y el fortalecimiento de los ciclones tropicales.

Esto puede reducir la actividad de huracanes en esa cuenca, aunque no elimina el riesgo de que se formen tormentas capaces de causar daños.

De acuerdo con la UNAM, Si la presente temporada de ciclones termina sin huracanes, sería la primera vez desde 1914 en que esto ocurre, aunque la experta pidió considerar que, en ese entonces, la capacidad para detectar sistemas sobre el océano era limitada.

Al momento, el Océano Atlántico registró ocho tormentas tropicales, pero ninguna alcanzó la intensidad necesaria para convertirse en un huracán:

Arthur

Bertha

Cristóbal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

4. Sequías e incendios forestales

Foto: AFP

El Super El Niño también puede causar el efecto contrario en distintas regiones como México, Colombia, Brasil y Costa Rica, donde las sequías suelen tener efectos negativos en la agricultura, generación de energía y el riesgo de incendios forestales.

Ecuador y Perú podrían sufrir impactos importantes, pues mientras la Amazonía registra déficit de lluvias que afecta a las hidroeléctricas, las zonas costeras del norte peruano y el sur ecuatoriano podrían experimentar precipitaciones intensas entre diciembre y febrero.

En Asia, Indonesia enfrenta una temporada grave de incendios forestales, desde enero se han quemado cerca de 900 mil hectáreas, más del doble que el año anterior. El humo ha afectado a millones de personas y se ha relacionado con un aumento de enfermedades respiratorias.

5. Tifones más intensos en Asia

Foto: AFP

En Asia oriental, la actividad de ciclones tropicales ha provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas de China y Japón, según la Agencia Meteorológica de Japón, se han formado 10 ciclones en el Pacífico occidental, la cifra más alta para una temporada desde 1966.

El calentamiento del Pacífico asociado con El Niño modifica los patrones de viento y puede favorecer que algunos ciclones se formen más al este. Al recorrer mayores distancias sobre aguas cálidas, estos sistemas pueden ganar intensidad y convertirse en tifones más fuertes antes de tocar tierra.

Julián Báez, director para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), advirtió que los efectos del fenómeno están manifestándose en regiones donde suelen esperarse estas alteraciones climáticas.

¿Cuánto tiempo durarán los efectos del “Súper Niño”?

La OMM prevé que El Super Niño alcance su punto máximo hacia finales de 2026 y que sus efectos climáticos continúen después de ese periodo, sus consecuencias dependerán de la evolución del fenómeno y de las condiciones particulares de cada región.

El organismo también advierte que los pronósticos estacionales no permiten anticipar con precisión cada inundación, sequía o ciclón; por ello, las autoridades y la población deben consultar las alertas meteorológicas locales y tomar medidas preventivas ante posibles fenómenos extremos.

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