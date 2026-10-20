César “N”, exfiscal de Chihuahua, enfrenta audiencia inicial en el Altiplano

Audiencia inicial en el Altplano. Foto: César Vera/ Cuartoscuro

Este martes se realizará la audiencia inicial de César “N” en los juzgados ubicados en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, el Altiplano. El exfiscal de Chihuahua es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de traición a la patria.

Este martes se realiza nueva audiencia de César “N”

César “N” fue ingresado ayer a este centro penitenciario, luego de que fue detenido el pasado domingo 19 de octubre en Chihuahua, tras salir de una audiencia inicial en la que la fiscalía estatal lo acusa de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, delitos del fuero común.

Los señalamientos en contra del exfiscal surgieron luego de la muerte de dos agentes de la CIA y dos agentes estatales durante un accidente en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, tras participar en un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.

Las autoridades mexicanas señalaron que la injerencia de los agentes no había sido autorizada. A pesar de esta situación, los agentes operaron en territorio mexicano, además de que estuvieron al interior de la fiscalía estatal.

En la audiencia de este martes se espera que el representante de la Fiscalía General de la República aporte datos de prueba y, en caso de que la jueza así lo determine, se le podría dictar la prisión preventiva oficiosa.

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