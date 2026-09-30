DEA actualiza ficha del “Mayito Flaco”: señala CDMX como su última ubicación

Ficha actualizada de “Mayito flaco”. Foto: X @DEASANDIEGODiv

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) actualizó y difundió la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alías “Mayito flaco”. Las autoridades estadounidenses destacaron que el hijo del “Mayo” Zambada, líder preso del Cártel de Sinaloa, habría sido ubicado en la Ciudad de México.

La nueva ficha del “Mayito flaco” se da luego de que se anunciaran sanciones contra el hijo del capo mexicano sentenciado en Estados Unidos y otros miembros del Cártel del Sinaloa, así como figuras de la política mexicana, como Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

DEA difunde ficha actualizada de “Mayito flaco”

La ficha actualizada fue publicada por la DEA detallando que la última ubicación registrada que se tiene de “Mayito flaco”, actual cabeza de una facción del Cártel de Sinaloa, fue en la Ciudad de México. Sin embargo, no dio mayores detalles.

De acuerdo con la información oficial, Zambada Sicairos es buscado por conspiración para distribuir una sustancia controlada en Estados Unidos.

#DEASanDiego is looking for Ismael Zambada-Sicairos, wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance. If you have any information, please contact us at:



Phone Number: 1-858-298-5670

E-mail: MFSinaloaTipLine@dea.gov

Threema: PTJ4HS3J



𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤… pic.twitter.com/qJGPRaxZJz — DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) September 30, 2026

Autoridades han informado que Zambada Sicairos cuenta con doble nacionalidad: la mexicana y la estadounidense. Además, es señalado como líder del Cártel de Sinaloa tras la captura de su padre, y “ahora el líder indiscutible de Los Mayos”.

Según se sabe, “Mayito flaco” nació en Anaheim, California, en 1982. En un intento de ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, en Estados Unidos cambió su nombre, en 2001, a Fernando Sicairos Aispuro.

En julio de 2014, un gran jurado del Distrito Sur de California lo acusó formalmente de diversos cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Autoridades de EE. UU. lo señalan como responsable de dirigir las actividades delictivas del Cártel de Sinaloa, incluyendo el narcotráfico, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro.

EE. UU. sanciona a “Mayito flaco” y otros ligados al Cártel de Sinaloa

Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito flaco”, es señalado por las autoridades de Estados Unidos como líder del Cártel de Sinaloa tras la captura de su padre.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a casi 50 personas, entre ellas Zambada Sicairos y miembros de su círculo más íntimo.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, “Mayito Flaco” ejerció su poder a través de una “red de líderes de células con base en Tijuana y Mexicali, facilitadores financieros y funcionarios mexicanos corruptos”.

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