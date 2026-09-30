Extrabajadores de Luz y Fuerza decapitan estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

Foto: ChilangoReport/Cuartoscuro.

Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro realizaron una movilización en la Ciudad de México y, posteriormente, acudieron al Complejo Cultural Los Pinos, donde dañaron la estatua del expresidente Felipe Calderón, quitándole la cabeza.

Los manifestantes desprendieron la cabeza de la escultura y retiraron la placa con el nombre del exmandatario. La pieza ya se encontraba en el suelo desde 2025, después de que un árbol la derribara. Los inconformes calificaron la acción como un acto simbólico.

Así quedó la cabeza del ex presidente Felipe Calderón despues de que integrantes del SME lo decapitaron con su misma placa conmemorativa. También lo miaron, pero esas imágenes se las paso después. pic.twitter.com/XaC6cfVcgR — (Kizmar) (@antonioaranda_) September 30, 2026

¿Por qué protestaron los extrabajadores de Luz y Fuerza?

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro se manifestaron inicialmente frente al Hotel Marquis, sobre Paseo de la Reforma. La protesta ocurrió por la participación de Felipe Calderón en el Foro América Libre Unidos por la Democracia, realizado este miércoles en la Ciudad de México.

Felipe Calderón en el Foro “América Libre Unidos Por la Democracia”. Foto: Cuarto

Durante la movilización, los inconformes colocaron mantas, lanzaron consignas y arrojaron objetos contra el inmueble en rechazo a la presencia del expresidente. La protesta está relacionada con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, decretada durante el gobierno de Calderón. Posteriormente, los manifestantes se trasladaron hacia Los Pinos, donde se encontraba la estatua del exmandatario.

Los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro no olvidan al espurio @FelipeCalderon, quien, de la mano de su brazo operador @JLozanoA, extinguió LyFC y dejó en la calle a más de 44 mil trabajadores.



Durante su visita a un foro en la CDMX:



“¡Fuera Calderón! ¡Fuera Calderón!” pic.twitter.com/wx3xCiIHdT — Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) September 30, 2026

¿Qué le hicieron a la estatua de Felipe Calderón?

La escultura de Felipe Calderón permanecía en el suelo desde 2025, cuando un árbol cayó sobre ella. Durante la movilización, los extrabajadores golpearon la pieza y desprendieron la cabeza de la estatua. También retiraron la placa que identificaba al expresidente.

El hecho fue registrado en imágenes y videos difundidos tras la protesta. La acción fue presentada por los manifestantes como una expresión simbólica relacionada con su rechazo a las decisiones tomadas durante el gobierno de Calderón.

#ULTIMAHORA 🚨

Los ex trabajadores de luz y fuerza del centro protestaron en contra del espurio y enano bélico @FelipeCalderon decapitando su estatua que ya se encontraba tirada en los pinos.



Nunca olvidar que su lacayo @JLozanoA fue el secretario de trabajo que dejó a miles… pic.twitter.com/djCd7vFnfO — El científico del bienestar (@DoctorZamudio) September 30, 2026

¿Los Pinos es propiedad del Gobierno federal?

Sí. Aunque actualmente funciona como espacio cultural abierto al público, Los Pinos conserva su naturaleza como inmueble de propiedad federal. La Secretaría de Cultura recibió formalmente el inmueble en 2019 para encargarse de su administración, mantenimiento, conservación y uso como complejo cultural.

Actualmente, el Complejo Cultural Los Pinos forma parte de los espacios culturales administrados por el Gobierno de México y cuenta con galerías, jardines, foros y otros espacios abiertos al público. Por ello, cualquier daño ocasionado a bienes bajo resguardo de la Federación puede generar una investigación para determinar responsabilidades y, en su caso, establecer las medidas de reparación correspondientes.

Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro arremetieron contra la estatua de Felipe Calderón en el Centro Cultural Los Pinos. pic.twitter.com/AERTctGi6D — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 30, 2026

¿Qué puede pasar si dañan una estatua en Los Pinos?

Las consecuencias jurídicas dependen de la naturaleza del bien afectado, el grado del daño y las disposiciones que resulten aplicables. La Secretaría de Cultura cuenta con atribuciones para proteger, conservar, restaurar y catalogar bienes muebles e inmuebles de propiedad federal que tengan valor histórico o artístico.

Por ello, si la estatua está catalogada como un bien artístico o histórico protegido, podrían entrar en consideración las disposiciones de la legislación federal en materia de patrimonio cultural.

🚨 A GOLPES, “DECAPITAN” ESTATUA DE FELIPE CALDERÓN EN LOS PINOS



Extrabajadores de Luz y Fuerza desprendieron la cabeza y retiraron la placa de la estatua del expresidente, que permanecía en el suelo desde que un árbol la derribó en 2025. Los manifestantes calificaron la acción… pic.twitter.com/VWIe4c5Znp — Antonio Aponte Peluche 🫀 (@AntonioApontete) September 30, 2026

Además, al tratarse de un bien ubicado en un inmueble de propiedad federal, las autoridades pueden investigar el daño y determinar si existe alguna responsabilidad administrativa o penal, dependiendo de las circunstancias del caso.

Hasta el momento, el hecho de que una pieza sea propiedad federal no significa por sí solo que automáticamente se aplique la Ley Federal sobre Monumentos; para ello tendría que determinarse si la estatua cuenta con alguna protección o catalogación específica.

Integrantes del SME entran a Los Pinos y decapitan la estatua del ex presidente Felipe Calderón. Militares y policías solo se quedaron mirando. pic.twitter.com/SbK7xHaRGY — (Kizmar) (@antonioaranda_) September 30, 2026

¿Qué sigue después del daño a la estatua?

Corresponderá a las autoridades determinar el alcance de los daños ocasionados a la escultura y si existe alguna denuncia o procedimiento derivado de los hechos. También deberá establecerse el costo y las condiciones necesarias para su eventual restauración.

El Complejo Cultural Los Pinos señala entre sus funciones la conservación de sus espacios y bienes, por lo que cualquier intervención sobre la pieza deberá realizarse conforme a las disposiciones correspondientes. La protesta se produjo en el contexto de las movilizaciones de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro contra la presencia de Felipe Calderón en un foro realizado en la capital del país.

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