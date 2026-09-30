Mueren tres bebés en Centro Médico de Occidente; padres denuncian ante FGR presuntas negligencias e infecciones

Padres de bebés muertos denuncian presuntas negligencias. Foto: Cuartoscuro

Padres de tres bebés que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Centro Médico de Occidente denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una presunta cadena de negligencias médicas que, aseguran, habría provocado la muerte de sus hijos.

Los progenitores señalaron que los bebés adquirieron infecciones por bacterias como Candida y Klebsiella durante su estancia hospitalaria y responsabilizaron de los fallecimientos a presuntas fallas en los protocolos de higiene y atención dentro de la unidad.

“Yo siento que, en tema a lo del microinfarto, sí fue que se les pasó la mano confrontar, por eso le dio el microinfarto. Pero ahora sí que la causa de muerte, a raíz como les comentaba, fue la clepsiela, y de ahí la cándida, después de la clepsiela, la cándida ya no lo son. De hecho, en su acta de difusión le ponen choque por cándida, o sea que le dio un paro… es el tercer embarazo, y el único ya no. Ya no puedo, o sea, no puedo arriesgarme por el trasplante renal”. Lorena de Jesús, madre de bebé fallecido

Los padres exigen justicia, que se investigue y sancione al personal médico que resulte responsable y que se cierre temporalmente el área para realizar una limpieza y desinfección a fondo, a fin de evitar que otros recién nacidos estén en riesgo.

“Pues, primeramente, para que cierren esa área, investiguen, porque aún siguen recibiendo mal bebés. Injusticia por el mío, porque pues no sé, vale que ni un abrazo pude darle a causar esa bacteria, que es lo que más me pesa, porque como es muy contagiosa, no podía yo tocarla. De hecho, me dijeron que si tenía hijos chiquitos en mi casa. Les dije, si tengo una de 4 años, un mucho menos, porque la bacteria es muy contagiosa. Entonces, yo desde que mi bebé nació, no lo pude abrazar. Para nada”. Marcela Gómez, madre de bebé fallecido

Advirtieron que actualmente permanecen bebés hospitalizados en esa unidad y denunciaron que, según su experiencia, no se cumplen de manera adecuada medidas básicas de prevención, como el uso de cubrebocas, el lavado de manos entre la atención de un paciente y otro y la prohibición de consumir alimentos dentro del área.

“No nos comentaron tal cual, pero entre cuando llegábamos las mamás a lavarnos las manos para entrar a Usina a ver a nuestros hijos, comentábamos lo mismo todas. Nos decían que nosotros habíamos probablemente infectado a nuestros bebés en el parto. Era lo que a todas nos decían. Yo empecé a ver que todos los bebés tenían los mismos síntomas, o sea, la mayoría de los bebés tenían los mismos síntomas que el mío, el mismo antibiótico. Y fue cuando yo me empecé a acercar a los demás papás. Empecé a preguntar si sabían de la bacteria. Muchos desconocían, o sea, confiaban completamente en los informes médicos que nos daban. Y yo no paré hasta ver más papás, hasta juntar más papás, hasta que hicimos la demanda colectiva”. Monserrat Guillén, madre de bebé fallecido

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