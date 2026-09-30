La mayoría de los agresores sexuales de menores no tiene trastornos mentales, según estudio de Reinserta

Reinserta analizó a 511 agresores sexuales. Foto: Getty Images

La mayoría de los agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes no presenta trastornos mentales que determinen su conducta delictiva, de acuerdo con especialistas que participaron en un estudio de Reinserta. Entre los factores identificados aparecen el machismo, patrones culturales, falta de empatía y la cosificación de las víctimas.

El análisis busca entender cómo son los agresores, cómo crecieron y qué elementos están relacionados con los delitos sexuales cometidos contra menores.

Agresores sexuales: ¿qué encontró el estudio de Reinserta?

El estudio “Entender para prevenir: factores asociados a delitos sexuales” incluyó a 511 agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes, entrevistados principalmente en distintos reclusorios del país.

Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, explicó que el trabajo incluyó entrevistas directas y pruebas psicométricas para conocer las características de los agresores y los factores relacionados con sus conductas.

Entre los perfiles identificados, la mayoría son hombres, con una edad promedio de 45 años, escolaridad de secundaria y un nivel socioeconómico bajo.

Machismo y cultura, entre los factores relacionados

El análisis señala factores sociales y culturales que pueden estar presentes en estos delitos. Entre ellos se encuentran el machismo, determinadas ideas culturales, la falta de empatía y la cosificación de las víctimas.

“Para ellos les es más difícil reconocer que tienen atracción física hacia niñas, niños y adolescentes; también les es muy complicado tener estos límites entre el consentimiento, les es difícil saber que ellos no pueden dar a ese consentimiento y comienza a aparecer el contexto personal como una explicación, es decir, yo sufrí y por eso justifico los actos que tuve en contra de esta niña, niño o adolescente”. Marina Fores, Reinserta

También señaló que algunos recurren a experiencias personales como una forma de justificar sus actos, por ejemplo, al argumentar que ellos mismos fueron víctimas de violencia.

¿Qué dicen los especialistas sobre los trastornos mentales?

Nicolás Martínez, del Instituto Nacional de Psiquiatría, señaló que los agresores analizados no padecen trastornos parafílicos ni un trastorno mental que determine su actuar delictivo.

El especialista indicó que, bajo esta perspectiva, los delitos no pueden explicarse únicamente como consecuencia de una enfermedad mental.

“No padecen trastornos parafílicos ni un trastorno mental que determine su actuar delictivo. Y eso recarga en la sociedad un peso mayúsculo; no estamos frente a un trastorno que pudiéramos tratar, frente a una conducta que podría modificarse a través de psicoterapia o psicofármacos; por lo tanto, castración química o castración física, no funcionarían en este aspecto”. Nicolás Martínez, Instituto Nacional de Psiquiatría

Reinserta propone prevención y educación

Entre las medidas planteadas para prevenir estos delitos se encuentran:

Campañas nacionales sobre patrones culturales y masculinidades

Educación sobre consentimiento y autonomía corporal

Contenidos sobre relaciones saludables

Programas para padres enfocados en crianza positiva

Atención psicológica para los agresores

El objetivo es identificar los factores asociados a estos delitos y trabajar en prevención, educación y atención para reducir las agresiones contra niñas, niños y adolescentes.

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