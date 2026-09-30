Lluvia y granizo azotan CDMX; activan alerta amarilla en las 16 alcaldías

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias comenzaron a afectar zonas de la Ciudad de México la tarde de este miércoles 30 de septiembre. Ante el pronóstico del clima, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina activó alerta amarilla en las 16 alcaldías.

Llueve en CDMX

A través de redes sociales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó las zonas en donde se registraba lluvia. Sobre Avenida Patriotismo y Avenida Benjamín Franklin, en la alcaldía Miguel Hidalgo, las precipitaciones se hicieron presentes la tarde del miércoles.

La lluvia también afectó la zona centro de la capital.

Mientras que en la colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, se registró la caída de granizo.

Autoridades capitalinas alertaron sobre nuevos desarrollos de lluvia de intensidad fuerte y caída de granizo en:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

🌧 Se observan nuevos desarrollos de #lluvia de intensidad fuerte y caída de #granizo en @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM y @AlcaldiaMHmx.



⚡ Se observa actividad #eléctrica en el poniente de la Ciudad de México.



Se espera que la lluvias se… pic.twitter.com/uzSzEaiQLs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 30, 2026

Alerta amarilla en CDMX

Durante la tarde y la noche del miércoles, se mantendrá la alerta amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 30/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/cH4RXlQxe1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 30, 2026

Se hizo un llamado a la población para seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes.

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