Consulta salarial del IMSS: qué votan los trabajadores y claves del proceso

Foto: José de Jesús Cortés

Casi medio millón de trabajadores en activo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) votarán si aceptan el aumento salarial global de 6.8% aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La consulta, que se realiza este miércoles 14 de octubre, contará con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El incremento contempla 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones. La votación se realiza después de las protestas de trabajadores que consideran insuficiente el aumento y exigen mejoras en sus condiciones laborales.

🚨 Con cámara escondida, #UnoTV documentó las urnas y filas dentro del Hospital de La Raza, donde trabajadores del #IMSS participan en la consulta sobre la propuesta salarial de su sindicato. La #votación contempla un aumento de 2.9% al salario tabular y un ajuste adicional que,… pic.twitter.com/qkAn4LPLw4 — Uno TV (@UnoNoticias) October 14, 2026

¿De cuánto es el aumento salarial que votan los trabajadores del IMSS?

La propuesta aprobada por el Congreso Nacional del SNTSS contempla un incremento global de 6.8%, distribuido de la siguiente manera:

2.9% directo al salario tabular

3.9% en prestaciones

Aunque el acuerdo ya fue aprobado por el Congreso sindical, ahora los trabajadores podrán votar si lo respaldan.

¿Quién acompañará la consulta salarial del IMSS?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará seguimiento a la consulta a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

El titular de la dependencia, Marath Bolaños, explicó que este acompañamiento se realiza en otros procesos de revisión contractual y salarial. También informó que se darán a conocer los resultados en los próximos días.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que el instituto tomará acciones junto con el sindicato una vez que se conozca el resultado.

¿Qué reclaman los trabajadores del IMSS además de un mayor aumento?

Las movilizaciones que realizan los trabajadores del IMSS incluyen demandas relacionadas con sus condiciones laborales y la atención médica. Entre ellas están:

Recuperar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP)

Eliminar las Afores

Garantizar el abasto de medicamentos e insumos médicos

Cubrir plazas vacantes

Dar mantenimiento a las instalaciones

Reducir los tiempos de espera y mejorar el trato en los servicios médicos

Atender la salud mental de los trabajadores

El IMSS ha señalado que las peticiones relacionadas con el régimen de jubilaciones y las Afores requieren modificaciones legales que no dependen exclusivamente del instituto.

¿Cuándo se conocerá el resultado de la consulta?

La Secretaría del Trabajo informó que dará seguimiento al proceso y comunicará los resultados en los próximos días.

Una vez que se conozca la decisión de los trabajadores, el IMSS y el sindicato definirán las acciones correspondientes.

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