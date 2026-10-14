Rafael Caro Quintero comparece en Nueva York por el caso Kiki Camarena

Rafael Caro Quintero comparece en Nueva York. Foto: AFP

El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero tiene programada una audiencia preparatoria este miércoles 14 de octubre ante el juez federal Frederic Block, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, Estados Unidos. La diligencia forma parte del proceso judicial que enfrenta por cargos relacionados con el narcotráfico y el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, ocurrido en 1985. El inicio del juicio está previsto para el 8 de marzo de 2027.

El hombre de 73 años, conocido como el “Narco de Narcos”, se declaró inocente de las acusaciones presentadas en su contra. Entre ellas se encuentran dirigir una empresa criminal continua, conspirar para distribuir narcóticos a escala internacional y utilizar armas de fuego en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

La acusación también incluye señalamientos por el secuestro, la tortura y el asesinato de Kiki Camarena, un caso que provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos hace más de cuatro décadas.

La audiencia permitirá dar seguimiento al procedimiento judicial que comenzó después de que las autoridades mexicanas entregaron a Caro Quintero a Estados Unidos en febrero de 2025. El narcotraficante permanece bajo custodia federal en Nueva York mientras su defensa cuestiona las condiciones de reclusión.

¿Quién es Rafael Caro Quintero y cómo llegó al poder?

Rafael Caro Quintero nació el 24 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa. Durante su juventud comenzó a involucrarse en el cultivo de marihuana y, en la década de 1970, se vinculó con Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”.

Los tres se convirtieron en figuras centrales del Cártel de Guadalajara, una organización que amplió sus operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y tuvo un papel relevante en la evolución del narcotráfico mexicano.

Entre las propiedades relacionadas con las actividades de Caro Quintero figuraba el Rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde se desarrollaba el cultivo de marihuana a gran escala. En noviembre de 1984, el Ejército Mexicano localizó y destruyó un extenso plantío en ese lugar.

El operativo afectó las actividades atribuidas al narcotraficante y se convirtió en uno de los antecedentes del caso que derivó en el secuestro y asesinato de Camarena.

El caso Kiki Camarena y la primera detención de Caro Quintero

En febrero de 1985, el agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar fueron secuestrados en Guadalajara. Ambos fueron torturados y asesinados.

El caso dio lugar a una investigación de las autoridades estadounidenses y generó tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Caro Quintero fue señalado por su presunta participación en los hechos.

Después de los asesinatos, el narcotraficante huyó a Costa Rica, donde fue detenido el 18 de septiembre de 1985, en una finca de Alajuela. Posteriormente fue trasladado a México y sentenciado a 40 años de prisión por delitos relacionados con el caso Camarena.

Su detención y condena marcaron el inicio de un largo periodo de encarcelamiento, aunque años después recuperó la libertad mediante una resolución judicial.

¿Por qué dejaron en libertad a Caro Quintero en 2013?

El 9 de agosto de 2013, después de permanecer 28 años en prisión, Rafael Caro Quintero salió de la cárcel tras una resolución judicial que determinó que el caso por el asesinato de Camarena debía ser juzgado en el fuero estatal y no en el federal.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó esa resolución y ordenó restablecer la sentencia. Sin embargo, para entonces, el narcotraficante ya se había sustraído de la justicia.

Durante casi una década permaneció prófugo y figuró entre los objetivos prioritarios de la DEA, que ofreció una recompensa de 20 millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

En julio de 2022, elementos de la Secretaría de Marina lo reaprehendieron durante un operativo en Choix, Sinaloa. La detención reactivó los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para llevarlo ante sus tribunales.

¿Cómo e envió a Caro Quintero a Estados Unidos?

El 27 de febrero de 2025, el Gobierno de México entregó a 29 personas requeridas por la justicia estadounidense, entre ellas Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, alias el “Viceroy”, e Ismael el “Mayo” Zambada.

La entrega ocurrió en el contexto de las negociaciones bilaterales entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, que incluyeron asuntos de seguridad, migración y comercio.

Al día siguiente, Caro Quintero compareció ante un tribunal federal de Brooklyn y se declaró inocente de los cargos en su contra. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que las imputaciones incluían dirigir una empresa criminal continua, conspiración internacional para distribuir narcóticos y uso ilícito de armas de fuego, además de los señalamientos relacionados con el asesinato de Camarena.

Los cargos pueden derivar en una condena de cadena perpetua o pena de muerte, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estadounidenses.

Desde su entrega, el narcotraficante permanece bajo custodia federal en Nueva York, donde continúa el procedimiento previo al juicio.

Las condiciones de reclusión de Caro Quintero en Brooklyn

La defensa de Rafael Caro Quintero ha cuestionado las condiciones de su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), donde permanece mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con reportes periodísticos, el acusado está sujeto a Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés), un régimen que permite restringir las comunicaciones y el contacto con otras personas por motivos de seguridad.

Entre las condiciones denunciadas por sus abogados se encuentran:

El confinamiento prolongado en una celda individual

Las limitaciones para comunicarse con sus familiares

Las restricciones para interactuar con otros internos

El aislamiento durante gran parte del día

La defensa sostiene que estas medidas dificultan la preparación del caso, pues limitan las condiciones para revisar pruebas y celebrar reuniones de trabajo. Por ello, ha solicitado que se revisen las restricciones y se modifiquen las condiciones de reclusión.

Los señalamientos sobre el trato que recibe deben atribuirse a su defensa o sustentarse en documentos judiciales.

La audiencia de este 14 de octubre se desarrolla mientras Caro Quintero permanece a la espera del juicio previsto para el 8 de marzo de 2027. El proceso busca determinar su responsabilidad penal por los cargos que enfrenta en Estados Unidos.

¿Quiénes fueron las parejas de Rafael Caro Quintero?

La trayectoria personal de Caro Quintero también es objeto de publicaciones biográficas que lo relacionan con distintas mujeres.

María Elizabeth Elenes Lerma se identifica como su primera esposa. Con ella tuvo cuatro hijos: Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibran.

Otra de las mujeres relacionadas con el narcotraficante fue Sara Cosío Vidaurri, hija de un exsecretario de Educación de Jalisco y sobrina del exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri. Su relación adquirió relevancia durante la huida de Caro Quintero en 1985.

También se le vinculó con Diana Espinoza Aguilar, quien lo conoció cuando él se encontraba preso en Puente Grande. Según reportes biográficos, contrajeron matrimonio después de que el narcotraficante recuperó la libertad en 2013. Posteriormente se divorciaron.

Diversas publicaciones han estimado que Caro Quintero acumuló una fortuna de cientos de millones de dólares durante su trayectoria criminal. Sin embargo, las cifras sobre su patrimonio deben atribuirse a las fuentes que las publican.

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