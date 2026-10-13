Cae presunto asesino del dueño de los cereales “Chachitos” en Chiapas

Detención del presunto asesino. Foto: FGE Chihuahua

Detuvieron a un sujeto señalado como el presunto asesino de Gabriel Wisbrun Terrazas, el empresario dueño de los cereales “Chachitos”. La aprehensión fue posible mediante los trabajos en conjunto de las fiscalías de los estados de Chihuahua y Chiapas.

Detienen a presunto asesino del dueño de los cereales “Chachitos”

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que Arribamamañaneralocalizaron al presunto homicida en el poblado de Tapachula, Chiapas. La captura se realizó el pasado 10 de octubre, en un operativo en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación con apoyo de la Fiscalía de Chiapas.

El detenido ha sido identificado como “Julio César N” y quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, para ser llevado a la audiencia en la que el Ministerio Público formulará imputación por el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio del dueño de “Chachitos”.

¿Qué pasó con el dueño de “Chachitos”?

En julio de 2024, unos empleados encontraron el cuerpo sin vida de Gabriel Wisbrun Terrazas en el interior de su oficina, ubicada en la ciudad de Chihuahua. Algunas versiones mencionan que el cuerpo de Gabriel Wisbrun estaba maniatado y presentaba golpes.

Políticos locales y nacionales externaron su pésame al enterarse del fallecimiento del dueño de “Chachitos”. En su momento, la gobernadora Maru Campos mandó el pésame a los familiares de Gabriel Wisbrun Terrazas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.