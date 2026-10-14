De reversa y a toda velocidad: así escapó de un intento de asalto en Puebla

En Puebla, se viralizó un video de un intento de robo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, un automovilista logró escapar de un presunto intento de asalto luego de realizar una rápida maniobra en reversa para evitar que tres sujetos lo interceptaran en el municipio de Tecamachalco.

Video del escape en Puebla

El video comenzó a circular en diversas cuentas de redes sociales, entre ellas @_LosTitulares. En las imágenes se observa a dos vehículos que circulan por una vialidad de San Sebastián, en Tecamachalco, Puebla.

#LosTitulares | 🚨📹 ¡De reversa escapó de los delincuentes!



Tres sujetos intentaron asaltar y robarle su vehículo a un automovilista en el barrio de San Sebastián, en #Tecamachalco, #Puebla.



El conductor reaccionó a tiempo y logró huir. Todo quedó grabado en video.



Vecinos… pic.twitter.com/Hls8SZHyuI — LosTitulares (@_LosTitulares) October 13, 2026

En un momento, uno de los automóviles se empareja con el otro, lo rebasa y le cierra el paso. Acto seguido, tres sujetos descienden de la primera unidad, aparentemente con la intención de asaltar al conductor del segundo vehículo.

Al percatarse de lo que ocurría, el automovilista reacciona rápidamente, coloca la reversa y acelera para escapar del lugar. Ante la maniobra, los presuntos asaltantes regresan de inmediato a su automóvil.

De acuerdo con la información difundida, el hecho ocurrió el 10 de octubre de 2026, alrededor de las 20:30 horas, en Tecamachalco. La grabación comenzó a viralizarse el día anterior a su difusión.

Delitos y hechos de seguridad en Puebla

En redes sociales se difunden con frecuencia videos de presuntos hechos delictivos ocurridos en Puebla. Estas grabaciones han dado visibilidad a incidentes de inseguridad en distintos puntos de la entidad. Aunque el gobierno de Alejandro Armenta ha informado sobre una reducción de delitos, continúan circulando videos que muestran presuntos actos delictivos.

Detención del “Moco” y señalamientos contra el “Toñín”

La semana pasada fue detenido el “Moco”, identificado como presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en Puebla e Hidalgo. En 2024, buscó la presidencia municipal de Chignahuapan.

Tras su detención, también circuló información un video en donde aparece Antonio Valente Martínez, alias el “Toñín”, señalado por presuntas actividades relacionadas con el tráfico de combustibles en la entidad. Su hija es Guadalupe Martínez, presidenta municipal de Quecholac.

Durante la rueda de prensa del 12 de octubre, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, fue cuestionado sobre por qué el “Toñín”, aún no había sido detenido.

“Se ve que no conocen todas las complicidades. No saben que mataron a varios marinos, a varios integrantes de la Guardia Nacional y a varios intendentes. Han muerto muchas personas. No es falta de voluntad, es prudencia, es ser cuidadosos”, respondió el mandatario.

📣 El gobernador de #Puebla, Alejandro Armenta Mier, explica que el presunto huachicolero y enemigo número 1 del estado, Antonio Valente Martínez, alias “El Toñín”, no ha sido detenido por precaución y motivos de seguridad; recuerda que operativos previos en el Triángulo Rojo 🔺… https://t.co/Yn3VMEnkyH pic.twitter.com/w40QFaB8IF — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) October 12, 2026

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