México y Perú: así es su comercio y esto buscan tras reanudar relaciones

Foto: Getty Images/AFP

México y Perú sostienen una relación comercial basada en importaciones y exportaciones de automóviles, cobre y frutas, en un momento donde ambos gobiernos trabajan en reanudar sus relaciones diplomáticas.

El Senado de la República ratificó por unanimidad el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú el pasado 13 de octubre.

Lo anterior representa un avance en la reconciliación diplomática entre ambos países, en el proceso de reanudar las relaciones suspendidas en noviembre del 2025, cuando el gobierno de Dina Boluarte rompió relaciones diplomáticas con México, debido a que la administración de Claudia Sheinbaum concedió asilo político a Betssy Chávez, exprimera ministra del expresidente Pedro Castillo.

En un comunicado, el gobierno peruano resaltó que buscan mantener el diálogo como herramienta “esencial” para profundizar en la “libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, principios compartidos entre ambas naciones, y que inspiraron la Alianza del Pacífico”.

En el marco de la reconciliación diplomática, México y Perú mantienen una relación comercial basada en importaciones y exportaciones de automóviles, cobre, frutas y semillas, de acuerdo con Data México.

Relación comercial entre México y Perú

México exportó a Perú mercancías con un valor de 636 millones de dólares en lo que va del 2026, lo que equivale a una participación del 0.16% en todas las exportaciones mexicanas.

En cambio, Perú exportó a México mercancías por 714 millones de dólares en el mismo periodo. Con ello, nuestro país recibe el 0.19% de las exportaciones peruanas.

Ambos países tienen una diferencia de importaciones y exportaciones de 78.1 millones de dólares.

Principales importaciones a México desde Perú en 2024

Cobre refinado y aleaciones de cobre : 310 millones de dólares (25.5% de todas las importaciones)

: 310 millones de dólares (25.5% de todas las importaciones) Uvas frescas o secas : 128 millones (10.6%)

: 128 millones (10.6%) Pimienta Piper, frutos Capsicum , entre otros 64.9 millones (5.35%)

, entre otros 64.9 millones (5.35%) Semillas, frutos, esporas para siembra: 59.7 millones (4.91%)

Principales exportaciones de México a Perú en 2024

Monitores y proyectores que no incorporan aparatos de recepción de televisión : 143 millones de dólares (12.7%)

: 143 millones de dólares (12.7%) Preparaciones capilares : 49.6 millones (4.39%)

: 49.6 millones (4.39%) Automóviles y otros vehículos para el transporte de personas : 94 millones (8.32%)

: 94 millones (8.32%) Tractores : 50.9 millones (4.5%)

: 50.9 millones (4.5%) Medicamentos en productos mixtos o sin mezclar: 35.4 millones (3.12%)

Inversión extranjera y remesas

En 2024, la inversión extranjera directa proveniente de Perú cayó en picada en México. Para entonces, ya existía una tensión diplomática entre ambos países por el respaldo del gobierno mexicano a Pedro Castillo.

Y es que, durante ese año, la inversión registró un flujo negativo de menos 60.4 millones de dólares. Para 2024, la inversión extranjera peruana alcanzó los 13.9 millones en México.

Por otra parte, México obtuvo 2.99 millones de dólares en remesas desde Perú, mientras que dicho país recibió 6.4 millones desde México en el segundo trimestre del 2026.

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