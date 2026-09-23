¿Cuándo inicia la etapa de vinculación laboral de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Foto: Cuartoscuro

En octubre de este 2026 iniciará la etapa de vinculación laboral de Jóvenes Construyendo el Futuro, para que los beneficiarios puedan obtener 9 mil 582 pesos mensuales durante un año.

Dicho programa ofrece un empleo en forma de capacitación a jóvenes de entre 18 y 29 años que buscan iniciar su vida profesional. Durante la capacitación, el Gobierno Federal ofrece un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos y seguro médico del IMSS.

¿Cuándo inicia la vinculación laboral de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro para esta etapa comenzó el 1 de agosto de 2026. Se habilitaron 32 mil espacios de capacitación para jóvenes de 18 a 29 años que no estudiaban ni tenían empleo.

El siguiente paso de Jóvenes Construyendo al Futuro es la vinculación laboral. La apertura de dicho proceso será en octubre de este 2026, sin que hasta el momento se haya anunciado el día exacto. Durante el proceso del 2025, la vinculación estuvo disponible desde el 1 de octubre.

Para el proceso de este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que las nuevas vinculaciones se realizarían de manera focalizada, dando prioridad a municipios más necesitados.

Importante: esta vinculación a puestos de trabajo solo está disponible para los jóvenes que iniciaron su registro desde agosto de 2026.

Guía para la vinculación laboral de Jóvenes Construyendo el Futuro

Tener el registro Entra al portal oficial cuando se habilite el registro en centros de trabajo Selecciona “aprendiz” Consulta los Centros de Trabajo disponibles. Elige el Centro de Trabajo y plan de actividades

La disponibilidad de espacios depende de los lugares abiertos y de las condiciones establecidas para cada periodo de vinculación.

¿Qué sigue después?

Tras concretar la vinculación laboral de Jóvenes Construyendo el Futuro, el Centro de Trabajo tiene cuatro días naturales para aceptar o rechazar las postulaciones. Si no responde, el aspirante puede registrarse en otro centro. Si la empresa o empleador acepta la postulación, iniciará el proceso de incorporación al empleo por hasta 12 meses.

Cuando termine el plazo, el Centro de Trabajo emitirá una Constancia de Capacitación que especifica el área de interés, el tipo de capacitación y las habilidades técnicas adquiridas.

Dicha constancia sirve para acreditar un año de experiencia laboral al momento de buscar otro empleo o validar habilidades.

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