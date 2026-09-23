EE. UU. alerta por avance de cárteles en uso de drones; reclutan excombatientes

Narcos usa drones en la frontera, acusa EE. UU. Foto Cuartoscuro

Autoridades de Estados Unidos han advertido sobre el avance de los cárteles mexicanos en el uso de drones, mientras organizaciones criminales buscan nuevas tecnologías y tácticas para ampliar las capacidades de estas aeronaves no tripuladas.

De acuerdo con funcionarios citados por The Washington Post, los cárteles mexicanos han intensificado el uso de dinero y coacción para reclutar a personas, principalmente de Colombia, que regresaron de combatir en Ucrania.

Las autoridades estadounidenses también tienen conocimiento de intentos de enviar a integrantes de organizaciones criminales al frente de batalla en Ucrania para adquirir conocimientos sobre tecnología y tácticas de drones.

Uno de los funcionarios citados por el diario señaló que se prevé que los cárteles pongan en práctica durante los próximos meses las habilidades y tácticas obtenidas mediante el servicio militar directo en Ucrania.

Cárteles buscan evadir sistemas de interferencia contra drones

Los funcionarios señalaron que los criminales estudian el uso de frecuencias de radio y técnicas para eludir los sistemas de interferencia para neutralizar drones.

Además, los grupos criminales buscan adquirir modelos más avanzados, con capacidad para permanecer más tiempo en el aire y transportar mayores cantidades de explosivos que las aeronaves que utilizan actualmente.

En un comunicado citado por The Washington Post, el Departamento de Estado de EE. UU. informó que trabaja con las fuerzas del orden estadounidenses y sus homólogos en Ucrania para adoptar medidas que reduzcan el riesgo de transferencia de habilidades de combate.

La dependencia también señaló que aplica las lecciones obtenidas durante el conflicto en Ucrania sobre cómo neutralizar drones, con el objetivo de contrarrestar las capacidades de estas aeronaves utilizadas por los cárteles.

Portavoces del Departamento de Justicia de EU y de la Administración de Control de Drogas (DEA) no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por el diario.

Prevén tácticas de drones similares a un escenario de combate

El general retirado Glen D. VanHerck, quien supervisó operaciones militares estadounidenses en Norteamérica como comandante del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, habló sobre la evolución de las capacidades de los cárteles.

De acuerdo con The Washington Post, VanHerck señaló que los grupos criminales podrían utilizar técnicas para contrarrestar los drones de vigilancia empleados por las autoridades e incluso atacarlos mediante métodos propios de un escenario de combate.

El excomandante también señaló que una parte importante del riesgo podría presentarse fuera de la zona fronteriza inmediata, debido a que los cárteles emplean drones cargados de explosivos principalmente contra fuerzas de seguridad mexicanas y organizaciones criminales rivales.

Cárteles reclutan excombatientes de Ucrania

Un alto funcionario del Departamento de Estado, citado por el diario, indicó que el Gobierno estadounidense conoce casos de combatientes colombianos que participaron en ambos bandos de la guerra entre Rusia y Ucrania y posteriormente regresaron a América Latina.

Según el funcionario, algunos de ellos llevaron consigo conocimientos sobre tecnología y tácticas de drones. Estos han beneficiado de manera directa e indirecta a organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Otro funcionario estadounidense de operaciones antinarcóticos señaló que los cárteles envían activamente a integrantes afiliados por Ucrania mediante contratos de un año.

El funcionario indicó que algunas organizaciones incluso han amenazado a familiares de sus integrantes para garantizar su regreso a México.

De acuerdo con la información citada por The Washington Post, las autoridades estadounidenses consideran que estos conocimientos podrían incrementar las capacidades de los integrantes de los cárteles cuando regresen a la región.

Cártel mexicano adquiere drones en China

Un funcionario de inteligencia mexicano citado por el diario reconoció que existe preocupación por la proliferación de drones de gran tamaño.

Según un documento de inteligencia consultado por The Washington Post, al menos un cártel posee aeronaves con entre seis y ocho hélices. Estos son capaces de realizar vuelos de varias horas y transportar más de 150 libras, equivalentes a 68 kilogramos.

El funcionario mexicano también señaló que un cártel envió personal a China para adquirir drones que pueden equiparse con rifles.

De acuerdo con esa información, la organización estaría aprendiendo a operar estas aeronaves y esperaría el momento para utilizarlas.

Drones representan un nuevo reto para autoridades

Los funcionarios estadounidenses citados por el diario señalaron que los cárteles seguirán perfeccionando sus métodos operativos usando drones.

El uso de estas aeronaves forma parte de las modificaciones en las operaciones de los grupos dedicados al tráfico de drogas. Informan que también recurren a buques comerciales y envíos aéreos para modificar sus rutas y evitar a las autoridades estadounidenses.

La preocupación incluye el empleo de drones para vigilancia, transporte de mercancías ilícitas y posibles ataques con explosivos, según The Washington Post.

México y EU mantienen operación antidrones

México y Estados Unidos llevan a cabo la operación High Eagle, conocida como Águila Alta, para detectar y desactivar drones utilizados por organizaciones criminales en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y personas a lo largo de la frontera compartida.

El embajador estadounidense en México, Ron Johnson, señaló que ambos países utilizan tecnología, innovación y operaciones coordinadas, para enfrentar amenazas relacionadas con drones.

Por su parte, el secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla, afirmó que la operación antidrones binacional no había registrado resultados en México.

El funcionario mexicano también señaló que no se había registrado un aumento en el uso de drones en la frontera. Pero identificó problemas relacionados con estas aeronaves no tripuladas en Michoacán y Sinaloa.

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