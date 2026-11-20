Ve opciones de transporte público, Park & Ride, taxis y horarios. Foto: Cuartoscuro

El NFL Mexico City Game se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca, escenario que ha sido testigo de varios capítulos del futbol americano en nuestro país.

Si planeas asistir al Vikings vs 49ers, en Unotv.com te contamos a qué hora comenzará el encuentro, qué opciones de transporte público puedes utilizar y cuáles son las vialidades para llegar al estadio.

¿Habrá estacionamiento público para el NFL Mexico City Game?

No, como sucedió en los encuentros del Mundial 2026, el estacionamiento del estadio no estará disponible para el partido de la NFL.

Sin embargo, se implementará un operativo de movilidad con el servicio Park & Ride y los servicios de transporte público de la Ciudad de México o de transporte por aplicación.

¿Qué opciones de transporte habrá para el Vikings vs 49ers?

El Tren Ligero es una opción, ya que la estación Estadio Azteca es la más cercana al Estadio Banorte. Desde ella se puede acceder al inmueble a través de una rampa que conecta con la entrada Oriente.

Cabe mencionar que para el encuentro las autoridades incrementarán la frecuencia del Tren Ligero, tanto para la llegada como para la salida de los aficionados.

¡Alista tu jersey y planea tu ruta! 🏈👕🚌



Si asistirás al encuentro de la #NFL en el Estadio Banorte, consulta las opciones de transporte de la Red de Movilidad Integrada y organiza tu llegada. 🙌



¡Anticipa tus traslados! 👀 pic.twitter.com/Q0ZgM8l8Sr — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 18, 2026

Además del NFL Mexico City Game, en la Ciudad de México también se llevará a cabo el Festival Corona Capital 2026 durante este fin de semana. Por lo que el servicio de cuatro líneas del Metro se extenderá hasta las 1:30 horas de la madrugada el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

Las líneas que ampliarán su horario de servicio son:

Línea 1 , correspondencia Pantitlán – Observatorio

, correspondencia Pantitlán – Observatorio Línea 2 , correspondencia Cuatro Caminos – Tasqueña

, correspondencia Cuatro Caminos – Tasqueña Línea 3 , correspondencia Indios Verdes – Universidad

, correspondencia Indios Verdes – Universidad Línea 9, correspondencia Tacubaya – Pantitlán

#TarjetaInformativa: El Metro informa sobre la extensión del horario de servicio los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre. pic.twitter.com/2CMCXso1qn — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 20, 2026

¿Cómo funcionará el servicio Park & Ride para el NFL Mexico City Game?

La Secretaría de Movilidad (Semovi), en colaboración con la liga, implementará Park & Ride, que consiste en un servicio de estacionamiento remoto y transporte al estadio.

Por lo que los aficionados podrán estacionarse en uno de cuatro puntos ubicados alrededor de la ciudad y tomar un autobús hacia el Estadio Banorte.

Las ubicaciones y tarifas son:

Estadio Olímpico Universitario : 200 pesos (tarifa única de estacionamiento)

: 200 pesos (tarifa única de estacionamiento) Auditorio Nacional: 35 pesos (tarifa única de estacionamiento)

35 pesos (tarifa única de estacionamiento) Santa Fe: 35 pesos (tarifa única de estacionamiento)

35 pesos (tarifa única de estacionamiento) Plaza Carso: 35 pesos (tarifa única de estacionamiento)

Asimismo, el costo del transporte será de 150 pesos por trayecto y para utilizarlo se requiere de una Tarjeta de Movilidad Integrada, que se puede adquirir en cualquiera de estas ubicaciones por un coste de 15 pesos.

En caso de requerir más información del servicio Park & Ride se puede consultar en las redes sociales de Semovi, así como de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

Opciones de transporte por aplicación y taxi

Por otro lado, Uber estará disponible como alternativa al transporte público. Para esto, hay que ingresar “Estadio Banorte” como destino en la aplicación.

Habrá cuatro puntos para el ascenso y descenso de pasajeros:

Cruce de Avenida del Imán y Circuito de los Diamantes (lado Poniente del estadio)

Cruce de Avenida Santa Úrsula y San Benjamín (lado Norte del estadio)

Calzada de Tlalpan, al norte del estadio

Calzada de Tlalpan, al sur del estadio

También habrá taxis disponibles en los alrededores del Estadio Azteca. Se habilitarán cinco sitios de taxis:

Chevrolet Tlalpan

Avenida de las Torres y Acoxpa

División del Norte y Acoxpa

IEMS Ricardo Flores Magón

Luis Murillo y Calzada de Tlalpan

¿Asistes al encuentro de la NFL? 🏈🙌



Si tu opción de traslado es en taxi, consulta las ubicaciones de las bahías habilitadas para ascenso y descenso. 📍🚖



Planea tu trayecto. pic.twitter.com/fJTsC7pfm2 — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 19, 2026

Estacionamiento accesible

Si cuentas con una credencial oficial de estacionamiento para personas con discapacidad, habrá espacios disponibles en el estacionamiento Poniente del Estadio Banorte.

El personal ubicado en la Puerta 3 verificará las credenciales correspondientes para permitir el acceso. Los espacios son limitados y se asignarán por orden de llegada.

¿A qué hora empieza el Vikings vs 49ers?

El próximo domingo 22 de noviembre las puertas del estadio abrirán a las 15:30 horas, informó la NFL en un comunicado.

Posteriormente, el partido comenzará a las 19:20 horas, por lo que la recomendación es que todos los asistentes ya estén en sus asientos a las 18:45 horas.

¿Por qué puerta debo ingresar al Estadio Banorte?

La revisión de seguridad y el escaneo de boletos se realizarán en dos accesos principales para fans, uno afuera de la explanada este, junto al tren, y otro afuera de la explanada oeste, dentro del estacionamiento oeste.

Los asistentes podrán utilizar cualquiera de estos dos puntos de revisión de seguridad para ingresar al estadio.

Una vez dentro, para dirigirte a su asiento, hay que seguir los señalamientos hacia el túnel o rampa cuyo número aparece en la entrada, para después dirigirse a la sección, fila y asiento correspondiente.

Para agilizar el ingreso, también se recomienda descargar el boleto en la aplicación NFL OnePass antes de llegar al estadio.

Política de bolsas transparentes de la NFL

La NFL exhorta a los fans no llevar ningún tipo de bolsa. Sin embargo, podrán ingresar con los siguientes estilos y tamaños de bolsa, paquete o contenedor en las áreas de las explanadas del estadio, puertas de acceso al estadio o al acercarse a las filas de fans que esperan para ingresar:

Bolsas de plástico transparente, vinil o PVC que no excedan las dimensiones de 30.5 × 15.25 × 30.5 cm (12 × 6 × 12 pulgadas). Esto incluye mochilas transparentes, riñoneras y cangureras transparentes, siempre que cumplan con las dimensiones permitidas. Las bolsas transparentes oficiales con el logotipo de los equipos de la NFL estarán disponibles en las tiendas de productos oficiales de los equipos o en nflshop.com.

Las hebillas, ojillos, accesorios metálicos o los elementos decorativos no deberán ocultar ninguna parte de la bolsa.

Bolsas transparentes de plástico para congelación con capacidad de un galón (tipo Ziploc o similares).

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