Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
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Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:
Lluvias intensas por Rachel
El huracán Rachel se mantiene frente a las costas del Pacífico, provocando lluvias intensas en Colima, así como en zonas de Jalisco y Michoacán.
Frente frío trae lluvias
Por otro lado, el frente frío número 1 y el monzón provocarán lluvias fuertes en Zacatecas, Sinaloa, Durango, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.
Muere Jorge Kahwagi
“Murió Jorge Kahwagi a los 58 años. Fue boxeador, diputado federal y líder de Nueva Alianza; además de participante de Big Brother VIP en 2004.
EU revisará redes sociales
Desde hoy, Estados Unidos revisará redes sociales de periodistas extranjeros y algunos profesionistas mexicanos y canadienses que busquen trabajar en ese país.
Apuñala a copiloto en vuelo
Un vuelo de FlyDubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita luego de que, según pasajeros y autoridades, un piloto apuñalara al copiloto en plena ruta hacia Tel Aviv.
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