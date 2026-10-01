Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Lluvias intensas por Rachel

El huracán Rachel se mantiene frente a las costas del Pacífico, provocando lluvias intensas en Colima, así como en zonas de Jalisco y Michoacán.

Frente frío trae lluvias

Por otro lado, el frente frío número 1 y el monzón provocarán lluvias fuertes en Zacatecas, Sinaloa, Durango, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

Muere Jorge Kahwagi

“Murió Jorge Kahwagi a los 58 años. Fue boxeador, diputado federal y líder de Nueva Alianza; además de participante de Big Brother VIP en 2004.

EU revisará redes sociales

Desde hoy, Estados Unidos revisará redes sociales de periodistas extranjeros y algunos profesionistas mexicanos y canadienses que busquen trabajar en ese país.

Apuñala a copiloto en vuelo

Un vuelo de FlyDubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita luego de que, según pasajeros y autoridades, un piloto apuñalara al copiloto en plena ruta hacia Tel Aviv.

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