¡No te confundas! El descanso por la Revolución Mexicana no es el 20 de noviembre

Será el 116º aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Foto: Cuartoscuro

El próximo viernes 20 de noviembre se conmemora el 116º aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, fecha que por ley es de descanso obligatorio; sin embargo, éste se recorrerá para el día 16, por lo que trabajadores y estudiantes gozarán de un puente anticipado.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la conmemoración se realiza cada tercer lunes de noviembre, por lo que empleados deben poner especial atención y no confiarse en las fechas.

¿Es día de descanso obligatorio el 20 de noviembre?

Aunque se conmemora la fecha, el próximo viernes 20 de noviembre será un día laboral normal, pues se recorrerá al 16 de noviembre. En todo caso, tomar el día libre sería decisión de la empresa y el trabajador.

¿Qué pasa si trabajo el 16 de noviembre?

En caso de que el trabajador asista a su centro el lunes 16 de noviembre, la ley indica que tendrá que recibir su salario más un salario doble; es decir, si gana 300 pesos al día, en este caso el patrón debe pagarle 900 pesos. Esto se encuentra establecido dentro del artículo 75 de la LFT.

“Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”, señala la LFT

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