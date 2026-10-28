Noticias de hoy 27 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 27 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Presidenta provisional del INE

La consejera Blanca Cruz García, quien lleva sólo unos meses en el cargo, asumirá de manera provisional la presidencia del INE.

Acuerdan retirar bloqueos

Transportistas acordaron retirar bloqueos tras reunirse con Segob y pactar mesas de diálogo sobre seguridad, infraestructura y condiciones laborales.

Megamarcha del IMSS

Trabajadores del IMSS anunciaron otra megamarcha nacional el 30 de octubre para exigir mejoras laborales y atención a las carencias en hospitales.

Chocan tráileres en autopista

Un choque entre 6 tráileres durante el paro de transportistas dejó 3 unidades incendiadas y 2 personas lesionadas en la México-Toluca este martes.

Ataque a presunta narcolancha

Estados Unidos atacó otra presunta narcolancha en el Pacífico Oriental, lo que dejó 5 muertos. Estos ataques ya suman al menos 230 fallecidos.

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