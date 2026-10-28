Ya abrió Radiohead’s Motion Picture House: fechas y boletos en CDMX

Conoce las fechas, sede y cómo conseguir boletos. Foto: David Rubí

Radiohead’s Motion Picture House, tras mucha expectativa del anuncio en la Ciudad de México (CDMX), finalmente abrió sus puertas en los Maravilla Studios de la alcaldía Cuauhtémoc, donde es difícil distinguir entre la realidad y la mente Thom Yorke, líder de la emblemática banda británica.

La experiencia incluye una musicalización de los dos discos que sirvieron a la agrupación originaria de Oxfordshire para abrir el milenio, “Kid A” y “Amnesiac”.

Foto: David Rubí

Las imágenes, los sonidos y las criaturas creadas por Stanley Donwood son el sello de este recorrido que está previsto para tener una duración de hasta 90 minutos.

Hay pinturas, bocetos y collages realizados por Thom Yorke durante las sesiones de grabación y como pieza principal un largometraje inmersivo de 75 minutos.

Foto: David Rubí

Kid A Mnesia es toda una experiencia audiovisual mostró su capacidad la pasada edición de Coachella y ahora recorrerá otras ciudades de todo el mundo, este recorrido tiene su origen en 2019 cuando Radiohead lanzó la exhibición en su formato virtual pues la pandemia obligó a cambiar los planes.

Este material audiovisual también incluye una banda sonora basada en las grabaciones multipista que la banda generó.

Foto: David Rubí

Se espera que la muestra permanezca en el país del 27 de octubre a 15 de noviembre en Maravilla Studios, que se localiza en calle Sabino #310, esto en la colonia Atlampa de la alcaldía Cuauhtémoc.

La banda sonora cuenta con una nueva mezcla de Nigel Godrich, creada a partir de las multipista originales y reproducida mediante un sistema de sonido envolvente personalizado de 6 puntos, con audio espacial.

Foto: David Rubí

¿Cómo conseguir boletos para Kid A Mnesia de Radiohead en CDMX?

Para asegurar que los verdaderos fans tengan una oportunidad justa, se utilizará el sistema Fair AXS. Registro obligatorio.

El sistema seleccionará aleatoriamente a los fans, quienes recibirán un correo electrónico con un enlace exclusivo para realizar la compra.

Foto: David Rubí

Si recibes el correo, deberás completar la compra de inmediato, ya que los boletos estarán sujetos a disponibilidad.

Foto: David Rubí

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.