“Será Viral”: ¿Qué pasará con las nuevas inscripciones a Modalidad 40?
| 18:58 | Juan Rivas | Uno TV
Los cambios a la Modalidad 40 del IMSS generan dudas entre los trabajadores que buscan mejorar su pensión y quienes están próximos a jubilarse. ¿Qué pasará con las personas que ya están inscritas? ¿Se respetarán sus derechos? ¿Qué ocurrirá con quienes todavía no se incorporan a este esquema?
Pedro Vásquez Colmenares, especialista en seguridad social y pensiones, y Gerardo López Jiménez, abogado especialista en derecho de la seguridad social, pensiones y ahorro para el retiro, analizan las nuevas reglas, sus implicaciones legales y los posibles efectos para los futuros pensionados.
Durante el análisis de “Será Viral” se explica qué pasará con quienes realizan sus cotizaciones mensuales, las condiciones para mantener su inscripción y las limitaciones para recuperar cotizaciones anteriores.
“Las personas que gozan de su pensión resultan intocadas por este acuerdo; las que están inscritas y pagan mes a mes sus cotizaciones, mientras continúen pagando bien y no se retrasen más de dos meses, se les respetará”.
Gerardo López Jiménez, abogado