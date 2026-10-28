“Será Viral”: ¿Qué pasará con las nuevas inscripciones a Modalidad 40?

Los cambios a la Modalidad 40 del IMSS generan dudas entre los trabajadores que buscan mejorar su pensión y quienes están próximos a jubilarse. ¿Qué pasará con las personas que ya están inscritas? ¿Se respetarán sus derechos? ¿Qué ocurrirá con quienes todavía no se incorporan a este esquema?

Pedro Vásquez Colmenares, especialista en seguridad social y pensiones, y Gerardo López Jiménez, abogado especialista en derecho de la seguridad social, pensiones y ahorro para el retiro, analizan las nuevas reglas, sus implicaciones legales y los posibles efectos para los futuros pensionados.

Durante el análisis de “Será Viral” se explica qué pasará con quienes realizan sus cotizaciones mensuales, las condiciones para mantener su inscripción y las limitaciones para recuperar cotizaciones anteriores.