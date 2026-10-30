Multas para scooters y bicis eléctricas arrancan el 20 de noviembre en CDMX

Cuidado con las multas en CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), a partir del 20 de noviembre comenzará la aplicación general de multas para quienes circulen con vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE) sin cumplir las nuevas disposiciones de movilidad. La medida incluye scooters, monopatines y bicicletas eléctricas que rebasen ciertos límites de velocidad, peso y potencia, informó el Gobierno capitalino el pasado mes de mayo.

Características de los VEMEPE

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), se consideran VEMEPE los vehículos capaces de superar los 25 kilómetros por hora, con una potencia nominal continua de entre 250 watts y 1.34 caballos de fuerza. Se dividen en tipo A, con un peso menor a 35 kilogramos, y tipo B, de más de 35 y hasta 350 kilogramos.

Estas unidades deben contar con placas y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME). Sus conductores también necesitan licencia tipo A1 o A2, según las características del vehículo.

Si utilizas un Vehículo Eléctrico Personal, identifica sus características.😃✅



Obtén tu Distintivo de Movilidad Eléctrica y circula con responsabilidad.https://t.co/eruooAUKbA pic.twitter.com/RbF0lvxeiY — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) October 14, 2026

Los propietarios que adquirieron sus unidades antes del 1 de julio tienen hasta el 20 de noviembre para completar el registro y emplacamiento. En cambio, los vehículos nuevos que cumplan con los criterios de la regulación deben venderse ya emplacados desde esa fecha.

No todos los vehículos eléctricos están sujetos a los mismos requisitos. Aquellos que no superen los 25 kilómetros por hora ni los 35 kilogramos, y cuya potencia sea menor a 250 watts, quedan exentos de placas y licencia, aunque deben portar un holograma.

Entre las restricciones para los VEMEPE están circular por banquetas, ciclovías, carriles exclusivos del transporte público o vías con límite de velocidad superior a 50 kilómetros por hora. También es obligatorio usar casco y está prohibido conducir después de consumir alcohol. Los menores de edad no pueden manejar estas unidades.

Multas

Las multas irán de 10 a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente mil 175 y 2 mil 350 pesos, dependiendo de la infracción y la reincidencia. Además, los vehículos que incumplan las condiciones establecidas pueden ser remitidos al depósito. Ahora, lo sabes, si tienes un vehículo con estas características tienen que ser emplacado.

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