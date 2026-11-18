Conoce 5 lugares icónicos de Basílica de San Pedro. Fotos: AFP

Se cumplen 400 años de la consagración de la actual Basílica de San Pedro, en Roma, lo que invita a descubrir uno de los recintos religiosos y artísticos más importantes del mundo, te diremos 5 puntos que no deberías pasar por alto si vas al Vaticano.

En Roma, algunos lugares parecen detener el tiempo, uno de ellos es la Basílica de San Pedro que con su monumental plaza, las columnas diseñadas por Bernini y la enorme cúpula que domina el paisaje de la ciudad la convierten en una parada imprescindible para quienes visitan la capital italiana.

5 lugares imperdibles de la Basílica de San Pedro

Con motivo del aniversario, la plataforma en línea Civitatis propone un recorrido por algunos de los lugares que vale la pena conocer durante una visita a Roma.

La Piedad de Miguel Ángel: una obra que debes ver al entrar

“La Piedad” es una de las esculturas más reconocidas del Renacimiento y uno de los grandes atractivos de la Basílica de San Pedro.

La obra se encuentra en una capilla situada a la derecha de la entrada principal. Representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Jesús después de la crucifixión, en una composición que destaca por el detalle de sus figuras y la delicadeza de sus acabados.

El Baldaquino de Bernini: el gran protagonista de la basílica

En el centro de la Basílica de San Pedro se encuentra una de sus estructuras más impresionantes: el Baldaquino de Bernini.

Con casi 30 metros de altura, esta obra del siglo XVII se levanta sobre el altar papal, justo debajo de la gran cúpula. Sus enormes columnas salomónicas de bronce y sus detalles ornamentales hacen que destaque desde distintos puntos del templo.

La cúpula de San Pedro: una de las mejores vistas de Roma

Si hay una experiencia que puede complementar la visita a la basílica es subir a su cúpula.

Su diseño fue redefinido por Miguel Ángel durante el siglo XVI y se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del horizonte romano.

El recorrido permite observar desde cerca el interior de la cúpula y apreciar las dimensiones del templo desde una perspectiva diferente. Al llegar al mirador, la recompensa es una panorámica de la Plaza de San Pedro, la Via della Conciliazione y buena parte de Roma.

La tumba de San Pedro y la Necrópolis Vaticana: un viaje a los orígenes del Vaticano

Uno de los espacios con mayor significado histórico se encuentra debajo de la basílica.

La tradición cristiana sitúa en este lugar el sepulcro del apóstol San Pedro, quien habría sido enterrado en Roma después de su martirio. Por esa razón, en el siglo IV el emperador Constantino ordenó construir una primera basílica en este sitio.

En los alrededores del sepulcro se encuentra la Necrópolis Vaticana, donde se conservan antiguas sepulturas romanas y paleocristianas.

Las capillas, esculturas y monumentos que completan la visita

Aunque La Piedad, el Baldaquino y la cúpula suelen concentrar la atención, la Basílica de San Pedro tiene mucho más que ofrecer.

Sus capillas, esculturas y monumentos guardan detalles artísticos e históricos que pueden pasar desapercibidos durante un recorrido rápido.

David Fernández, responsable de Comunicación de Civitatis, destaca que comprender el significado de las piezas es parte fundamental de la experiencia: más allá de las dimensiones del edificio, conocer sus historias permite descubrir otra cara de este monumento.

¿Cuánto cuesta entrar a la Basílica de San Pedro?

Una de las ventajas de visitar este monumento es que la entrada a la Basílica de San Pedro es gratuita.

Para recorrer su interior con tranquilidad y conocer sus principales obras, lo recomendable es reservar entre una y dos horas.

Si buscas una experiencia más completa, Civitatis ofrece una visita guiada desde 27 euros, de acuerdo con la información proporcionada por la plataforma. Esta opción permite conocer la historia del recinto y descubrir detalles que podrían pasar inadvertidos durante una visita por libre.

También puedes complementar el recorrido con la subida a la cúpula, que se realiza por cuenta propia y tiene un acceso distinto al de la entrada general a la basílica.

¿Cómo seguir desde México el aniversario 400 de la Basílica de San Pedro?

Quienes no puedan viajar a Roma también tendrán la oportunidad de seguir la conmemoración desde México.

De acuerdo con la información difundida por Civitatis, la ceremonia del aniversario se transmitirá en vivo el 18 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, a través del canal de YouTube de Vatican News.

Además, el portal oficial de la Basílica de San Pedro cuenta con recorridos virtuales que permiten acercarse a sus espacios y conocer parte de su patrimonio sin salir de casa.

Es una alternativa para quienes quieren descubrir el monumento antes de organizar un viaje a Italia.

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