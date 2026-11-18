Noticias de hoy 17 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

DEA lanza advertencia

La DEA advirtió que seguirá exponiendo presuntos vínculos entre políticos corruptos y organizaciones del narcotráfico en México.

Vuelve sarampión endémico

México perdió su estatus de país libre de sarampión tras una década, debido a la transmisión continua del virus y los brotes registrados en el país.

Bloqueos de campesinos

Campesinos realizaron bloqueos carreteros en varios estados para exigir al Gobierno federal el cumplimiento de apoyos y acuerdos para el campo.

Papa insinúa visita a México

El Papa León XIV dejó abierta la posibilidad de visitar México, y aseguró que llegará, aunque sin dar una fecha específica.

Se desploma avioneta

Una avioneta privada se estrelló durante el despegue en el Aeropuerto Internacional de Durango; el piloto murió y hay al menos 3 heridos.

Ciberataque en EE. UU.

Casi 200 sitios web, incluidos los de la BBC, HSBC y Air France en Estados Unidos, sufrieron un ciberataque para robar información financiera e infectar dispositivos Apple.

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