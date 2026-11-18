Cierran puertos y suspenden clases | Foto: IA/ChatGPT

Autoridades anunciaron el cierre de puertos, la activación de alertas por mal clima y la suspensión de clases en varios estados de México ante las condiciones meteorológicas asociadas al frente frío número 6, el sistema frontal 6, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como la proximidad de un nuevo frente frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales torrenciales en varias zonas por la presencia de un sistema frontal que afectará varios estados.

Sistema frontal, frente frío y otros fenómenos afectan estados

De acuerdo con el SMN, el sistema frontal número 6 se mantiene como alerta severa por el pronóstico de lluvias puntuales torrenciales, rachas fuertes de viento y descargas eléctricas durante las próximas horas en:

Chiapas

Oaxaca

Tabasco

Veracruz

Sistema frontal 6. Foto: Captura de pantalla SMN

Además, se espera que hasta el sábado prevalezca sobre el Golfo de México y el norte de la península de Yucatán, dando paso a lluvias e intervalos de chubascos en el sureste mexicano.

Se aproxima nuevo frente frío

El pronostico extendido, alertó, también, por el ingreso del frente frío número 7 por el noroeste y norte del territorio nacional, zona en la que se espera su desplazamiento e interacción con otros fenómenos meteorológicos, como la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical.

Los fenómenos se sumarán a la presencia del frente frío 6, que permanece con características de estacionario sobre el Golfo de México, que origina lluvias muy fuertes en:

Quintana Roo

Así como lluvias fuertes en:

Puebla

Campeche

Yucatán

Autoridades alertan, además, por el descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país.

El SMN emitió una alerta por evento de “Norte”, con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, en la costa de Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec.

Protección Civil informa del cierre de puertos

A través de su cuenta de X, Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre el cierre de puertos por evento de “Norte” en el Golfo de México.

Autoridades destacaron que el cierre para embarcaciones mayores se aplica para:

Veracruz: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos y Alvarado

Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes

Mientras que para embarcaciones menores el cierre se hará efectivo para:

Tamaulipas: Tampico, Altamira, La Pesca, Matamoros y Presa Vicente Guerrero

Veracruz: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones, Tlacotalpan y Tonalá

Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes

Suspenden clases en Puebla y Veracruz

Autoridades educativas de Puebla y Veracruz anunciaron la suspensión de clases ante el pronóstico del clima.

La Secretaría de Educación Publica de Puebla anunció que no habría clases presenciales en 62 municipios este martes 17 de noviembre.

Por su parte, a través de un comunicado, la Universidad Veracruzana, región Coatzacoalcos Minatitlán, confirmó la suspensión de actividades tanto escolares como administrativas.

La Vicerrectoría Coatzacoalcos Minatitlán llamó a la comunidad escolar a mantenerse informada.

CDMX, en alerta amarilla por bajas temperaturas

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla para 5 alcaldías ante el pronóstico de bajas temperaturas.

Se esperan temperaturas de entre 4 a 6 grados en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Lluvias cobran primera víctima

Las lluvias extraordinarias en Veracruz dejaron una persona fallecida, seis rescatadas y 31 evacuadas, luego de las precipitaciones registradas desde la tarde del 16 de noviembre en las regiones centro y sur del estado, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Las autoridades estatales y municipales mantienen operativos de atención en 16 municipios afectados, mientras dependencias federales participan en las labores de auxilio y recuperación.

La CNPC informó que seis personas fueron rescatadas con vida luego de quedar atrapadas en vehículos y un domicilio. Autoridades confirmaron la muerte de una persona que fue arrastrada por la corriente de un río en Yecuatla durante la noche del 16 de noviembre. Su cuerpo fue localizado la mañana de este martes.

Además, 31 habitantes fueron evacuados de manera preventiva: 19 se trasladaron con familiares y 12 fueron llevados a refugios temporales habilitados en Vega de Alatorre y Coatzacoalcos. También permanece disponible otro espacio en el puerto de Veracruz.

De igual manera, las brigadas municipales realizan el recuento y la atención de 27 viviendas con daños, principalmente por el ingreso de agua.

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