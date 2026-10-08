Aseguran más de 9 mil piezas deportivas presuntamente apócrifas durante operativo en Tepito

Operativo contra piratería en Tepito. Foto: Twitter @SSC_CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) realizó un operativo contra la pirtaería en cuatro locales ubicados en Tepito y se decomisaron más de 9 mil piezas de mercancía deportiva, presuntamente imitaciones de reconocidas marcas.

Operativo en Tepito contra la piratería; decomisan más de 9 mil prendas

Como parte de la estrategia “Operación Limpieza” para combatir la mercancía infractora de derechos de propiedad industrial, conocida coloquialmente como “piratería”, se realizó un operativo en Tepito tras recibir el reporte de locales que, presuntamente, vendían piezas apócrifas.

Las acciones se realizaron en cuatro locales, con dirección en Aztecas 50, Aztecas 58, Aztecas 62 y Granaditas 30, ubicados en la colonia Morelos y en total se aseguraron 9 mil 18 piezas, con un valor estimado de 1 millón 911 mil 550 pesos.

Los elementos policiales aseguraron playeras, shorts, mochilas, sudaderas, chamarras y conjuntos deportivos relacionados con las marcas FIFA, Nike, Adidas, Pirma, Reebok, New Balance, Puma, Jordan y Under Armour, entre otras.

En el operativo participaron 40 inspectores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Asimismo, acompañados de elementos de la Dirección de Combate a la Violencia de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Marina, quienes brindaron seguridad durante el desarrollo de las acciones.

Defienden decomiso de piratería en México

Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, mencionó en un comunicado que “el aseguramiento de estos productos contribuye a impedir que mercancía presuntamente infractora continúe comercializándose y afecte los derechos de quienes cuentan con marcas protegidas en México”.

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