Se incendia baño de autobús turístico en Paseo de la Reforma, bomberos controlan el fuego

Incendio en Paseo de la Reforma. Foto: Raúl Gutiérrez

Un autobús turístico que circulaba por avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, registró un incendio en la parte trasera del vehículo durante la mañana de este jueves.

El fuego se concentró en el sanitario del autobús, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) acudieron al lugar para controlar la emergencia.

Las autoridades lograron extinguir las llamas y, de acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas. El chofer del vehículo fue atendido debido a una crisis nerviosa derivada del incidente.

Atendimos el incendio de un autobús en la Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que al interior de vehículo se incendió el sanitario en la parte trasera. El fuego ha sido extinguido y no se reportan lesionadas. #ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/H7dhmukgZk — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 8, 2026

¿Dónde se incendió el autobús turístico?

El incidente ocurrió sobre Paseo de la Reforma, en las inmediaciones de la escultura conocida como El Caballito, cerca de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. La emergencia movilizó a los servicios de atención debido a que se trataba de un autobús de pasajeros que circulaba por una de las principales vialidades de la zona centro de la CDMX.

Al llegar al sitio, los bomberos localizaron el fuego en el sanitario ubicado en la parte posterior del autobús y realizaron las maniobras correspondientes para sofocarlo.

CONATO DE INCENDIO EN AUTOBÚS TURÍSTICO MOVILIZA LA ATENCIÓN EN PASEO DE LA REFORMA



Ciudad de México | Jueves 8 de octubre de 2026



La mañana de este jueves se reportó un conato de incendio en un autobús turístico que circulaba sobre avenida Paseo de la Reforma, cerca de la… pic.twitter.com/b65EhjEQBE — Raúl Gutiérrez (@sector16nr) October 8, 2026

Bomberos controlan incendio en el autobús

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX informó que atendió el incendio y que las llamas fueron extinguidas.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas como consecuencia del fuego. El conductor recibió atención por una crisis nerviosa, sin que se informara de alguna lesión física relacionada con el incidente.

La intervención de los cuerpos de emergencia permitió controlar el fuego antes de que se extendiera a otras áreas del vehículo.

¿Qué provocó el incendio del autobús en Reforma?

Hasta ahora no se ha informado oficialmente la causa que originó el incendio en el sanitario del autobús turístico.

El incidente ocurrió durante la mañana, cuando la vialidad registraba movimiento habitual en esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc.

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