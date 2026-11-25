Balacera en Tepito deja una mujer muerta. Foto: Getty

Una balacera registrada la mañana de este miércoles 25 de noviembre en Tepito, en la Ciudad de México, dejó como saldo una mujer muerta y un adolescente herido, quienes habrían quedado en medio del fuego cruzado.

De acuerdo con los primeros reportes, tras escucharse varias detonaciones de arma de fuego en la vía pública, dos personas fueron localizadas lesionadas sobre el pavimento.

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio para brindar atención.

Balacera en Tepito: una mujer murió y un adolescente fue hospitalizado

El personal médico valoró a una mujer de aproximadamente 50 a 55 años, quien presentaba una herida por proyectil de arma de fuego y ya no contaba con signos vitales.

En tanto, un adolescente de entre 16 y 17 años recibió un impacto de bala en el tórax. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los primeros informes señalan que las personas que realizaron los disparos huyeron entre los puestos de la zona. Hasta el momento, se desconoce el móvil de la agresión y no se cuenta con información sobre los probables responsables.

SSC acordona la zona y Servicios Periciales acuden al lugar

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina acordonaron el área para resguardar la escena y facilitar las labores de los servicios de emergencia.

El cuerpo de la mujer fue cubierto mientras se solicitó la intervención de Servicios Periciales, que acudieron para realizar el procesamiento del lugar y recabar indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

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