Se espera aumento de la pensión en 2027. Foto: Cuartoscuro

Las personas adultas mayores que reciben la Pensión para el Bienestar tendrán un aumento en su apoyo bimestral durante 2027, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el Gobierno federal garantizó que el ajuste será superior a la inflación, todavía no ha dado a conocer cuánto dinero recibirán los beneficiarios.

La mandataria explicó que el Presupuesto de 2027 contempla destinar más de un billón de pesos a los Programas para el Bienestar, con el objetivo de garantizar los recursos para los apoyos existentes y aplicar los incrementos correspondientes.

Sheinbaum garantiza aumento en la Pensión Bienestar

Durante su declaración, Sheinbaum señaló que la pensión tendrá un incremento por encima de la inflación, conforme a lo establecido en la Constitución.

“Se garantiza el incremento por encima de la inflación que dice la Constitución, de todos los programas del Bienestar; no se consideran nuevos programas de Bienestar, son los programas existentes, garantizar su presupuesto y el incremento que corresponde a lo que dice la Constitución”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

La presidenta aclaró que la propuesta presupuestal no contempla crear nuevos programas sociales, sino asegurar el financiamiento de los que ya operan y aumentar los apoyos que reciben las personas derechohabientes.

De esta manera, la Pensión para Adultos Mayores está contemplada entre los programas que tendrán un ajuste durante el próximo año.

¿Cuánto recibirán los adultos mayores en 2027?

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha anunciado la cantidad oficial que recibirán las personas beneficiarias durante 2027.

El monto dependerá de la cifra que determine la administración federal y que se informe posteriormente.

Actualmente, las personas adultas mayores reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses.

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