Pacientes de hemodiálisis bloquean Gustavo Baz, en Naucalpan

Pacientes de hemodiálisis bloquean la Gustavo Baz. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un grupo de pacientes que reciben hemodiálisis bloquean la Vía Gustavo Baz, frente al Hospital General de Zona No. 194 del IMSS, en Naucalpan, Estado de México (Edomex), para protestar contra el cambio de clínica en la que reciben su tratamiento.

Los manifestantes denuncian que las nuevas instalaciones, ubicadas en San Juanico, carecen de insumos y personal capacitado para atenderlos, además de la lejanía del lugar.

De acuerdo con los inconformes, alrededor de 400 pacientes resultaron afectados por el traslado, que consideran arbitrario.

La protesta provoca afectaciones a la circulación en esta importante vialidad mexiquense, donde se reportaron largas filas de vehículos.

🚨 Cierran manifestantes la Gustavo Baz frente al Hospital 194 del #IMSS en #Naucalpan.



Pacientes de hemodiálisis denuncian traslado arbitrario del IMSS a clínica en San Juanico sin insumos ni personal capacitado. Son alrededor de 400 afectados y reportan fallecimientos por… pic.twitter.com/fkEODLYlDk — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) October 22, 2026

¿Por qué protestan los pacientes de hemodiálisis en Naucalpan?

Los manifestantes señalan que el cambio de clínica pone en riesgo la continuidad y la calidad de la atención que requieren para recibir sus sesiones de hemodiálisis.

Afirman que el nuevo centro médico, ubicado en la zona de San Juanico, no cuenta con los insumos necesarios ni con personal capacitado para brindar el servicio en las condiciones que necesitan.

Los pacientes acudieron a la Vía Gustavo Baz para hacer visible su inconformidad y exigir una solución a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además, los inconformes reportaron fallecimientos que, aseguran, estarían relacionados con la falta de atención médica.

La movilización ocurre en medio de la preocupación de los pacientes por la importancia de mantener sus tratamientos sin interrupciones.

La hemodiálisis es un procedimiento que sustituye parcialmente la función de los riñones en personas con insuficiencia renal y requiere atención periódica.

La manifestación se concentra en la Vía Gustavo Baz, frente al Hospital 194 del IMSS, en Naucalpan, Edomex.

La presencia de los inconformes ha generado congestionamiento vehicular y filas de automóviles en la zona.

Los conductores que circulan por este punto deben considerar posibles demoras y anticipar sus traslados, debido a las afectaciones derivadas del bloqueo.

Alternativa vial

Como alternativa para evitar la zona afectada, se recomienda considerar la avenida Primero de Mayo hacia el Anillo Periférico.

Antes de salir, los automovilistas deben revisar las condiciones del tránsito, ya que la circulación puede cambiar conforme avance la manifestación.

Hasta el momento, no se cuenta con detalles sobre la duración prevista del bloqueo ni sobre una respuesta oficial del IMSS a las denuncias de los pacientes.

Los manifestantes buscan que se atiendan sus demandas y se garantice el acceso a tratamientos de hemodiálisis con los insumos y el personal necesarios.

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