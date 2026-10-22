Video capta el momento de la explosión en Metro Zaragoza de la Línea 1 del Metro
La Línea 1 del Metro en CDMX es una de las más utilizadas del sistema.
En la estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Pantitlán a Observatorio, se reportó un presunto cortocircuito que habría provocado un flamazo en el andén.
El momento del incidente, registrado el 21 de octubre, fue captado en video y difundido en redes sociales.
Fuerte flamazo en el Metro Zaragoza
La cuenta @MetroViralMx compartió las imágenes del momento en que presuntamente ocurrió el incidente en la estación Zaragoza.
En el video se observa la llegada de un convoy y la concentración de usuarios que comienzan a ingresar al tren.
Sin embargo, no se alcanza a apreciar el momento en que un bastón habría caído a las vías, como informaron las autoridades.
Posteriormente, se observa un fuerte flamazo que provoca que las personas corran para alejarse, mientras el humo se extiende por el andén.
Algunos usuarios grabaron lo ocurrido. El incidente dejó al menos tres personas lesionadas.
Hasta el momento, el Metro no ha ofrecido información sobre el video.
El día de ayer, el convoy decorado con diversas imágenes mexicanas, utilizado habitualmente en la Línea 2, circuló por la ruta Pantitlán-Observatorio de la Línea 1, donde ocurrió el accidente.
Las imágenes difundidas por usuarios se compartieron ampliamente en redes sociales, debido a los momentos de confusión y a la presencia de humo en el andén de Zaragoza.
Además, el mismo martes, una persona dejó caer accidentalmente una de sus muletas a las vías en la estación Moctezuma, también de la Línea 1.
El hecho provocó un cortocircuito y momentos de caos en el andén, pero no fue en hora pico.
Objetos en las vías del Metro
Alrededor de 380 objetos metálicos han caído a las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México en lo que va del año.
Esta situación representa un riesgo de cortocircuitos y posibles afectaciones al servicio. De acuerdo con Adrián Rubalcava, director del Metro, entre los objetos que han terminado en las vías se encuentran paraguas, bastones, muletas, llaves y termos.
Ante esta situación, el funcionario llamó a las personas usuarias a extremar precauciones, sujetar firmemente sus pertenencias y respetar la línea amarilla de seguridad en los andenes.
El director del Metro también advirtió que, si algún objeto cae a las vías, las personas no deben intentar recuperarlo por cuenta propia, sino solicitar apoyo al personal del sistema.
“Hago un llamado a todas las personas usuarias a extremar precauciones, sujetar firmemente sus pertenencias y respetar la línea amarilla de seguridad”, señaló.
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