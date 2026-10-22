Video capta el momento de la explosión en Metro Zaragoza de la Línea 1 del Metro

En Zaragoza, un accidente dejó heridos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Pantitlán a Observatorio, se reportó un presunto cortocircuito que habría provocado un flamazo en el andén.

El momento del incidente, registrado el 21 de octubre, fue captado en video y difundido en redes sociales.

Fuerte flamazo en el Metro Zaragoza

La cuenta @MetroViralMx compartió las imágenes del momento en que presuntamente ocurrió el incidente en la estación Zaragoza.

En el video se observa la llegada de un convoy y la concentración de usuarios que comienzan a ingresar al tren.

#ULTIMAHORA



Aquí está la prueba qué demuestra qué la explosión 💥 en la estación Zaragoza NO FUE POR OBJETO METÁLICO como las Autoridades del Metro de Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX NOS QUIEREN HACER CREER❌⚠️



La explosión fue por NULO MANTENIMIENTO al #MetroCDMX y que la… pic.twitter.com/pxWNGW7xnb — Fan MetroViral (@MetroViralMx) October 22, 2026

Sin embargo, no se alcanza a apreciar el momento en que un bastón habría caído a las vías, como informaron las autoridades.

Posteriormente, se observa un fuerte flamazo que provoca que las personas corran para alejarse, mientras el humo se extiende por el andén.

Algunos usuarios grabaron lo ocurrido. El incidente dejó al menos tres personas lesionadas.

Hasta el momento, el Metro no ha ofrecido información sobre el video.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 1, luego de realizar maniobras por un objeto metálico en la zona de vías.



Resguarda tus pertenencias y respetar la línea de seguridad, ya que la caída de objetos a las vías puede provocar cortocircuitos y generar… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2026

El día de ayer, el convoy decorado con diversas imágenes mexicanas, utilizado habitualmente en la Línea 2, circuló por la ruta Pantitlán-Observatorio de la Línea 1, donde ocurrió el accidente.

Las imágenes difundidas por usuarios se compartieron ampliamente en redes sociales, debido a los momentos de confusión y a la presencia de humo en el andén de Zaragoza.

Además, el mismo martes, una persona dejó caer accidentalmente una de sus muletas a las vías en la estación Moctezuma, también de la Línea 1.

El hecho provocó un cortocircuito y momentos de caos en el andén, pero no fue en hora pico.

Objetos en las vías del Metro

Alrededor de 380 objetos metálicos han caído a las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México en lo que va del año.

Esta situación representa un riesgo de cortocircuitos y posibles afectaciones al servicio. De acuerdo con Adrián Rubalcava, director del Metro, entre los objetos que han terminado en las vías se encuentran paraguas, bastones, muletas, llaves y termos.

Ante esta situación, el funcionario llamó a las personas usuarias a extremar precauciones, sujetar firmemente sus pertenencias y respetar la línea amarilla de seguridad en los andenes.

El director del Metro también advirtió que, si algún objeto cae a las vías, las personas no deben intentar recuperarlo por cuenta propia, sino solicitar apoyo al personal del sistema.

“Hago un llamado a todas las personas usuarias a extremar precauciones, sujetar firmemente sus pertenencias y respetar la línea amarilla de seguridad”, señaló.

En lo que va del año, alrededor de 380 objetos metálicos, entre paraguas, bastones, muletas, llaves y termos, han caído a las vías del @MetroCDMX, con riesgo de provocar cortocircuitos y afectaciones al servicio.



Hago un llamado a todas las personas usuarias a extremar… pic.twitter.com/6qegt0PgmD — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 21, 2026

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