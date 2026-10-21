Calendario de Día de Muertos 2026 en CDMX: fechas del desfile, Ofrenda Monumental y actividades gratis

Por el Día de Muertos se preparan actividades en CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Día de Muertos se aproxima y las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) preparan una amplia cartelera de actividades gratuitas, que incluirá una Ofrenda Monumental con una catrina de más de 30 metros de altura, el Gran Desfile, rodada ciclista temática, representaciones de La Llorona y cerca de cinco mil eventos culturales en distintos puntos de la metrópoli.

Actividades en por Día de Muertos en CDMX

Desde San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el programa de la temporada e invitó a las familias a participar en las celebraciones que se desarrollarán en espacios públicos de la ciudad y en los pueblos originarios.

¡Llega a la ciudad el Primer Festival del Xoloitzcuintle! 🐾



👉🏼 Del 27 de octubre al 1 de noviembre, el Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán, tendrá actividades en el Centro Histórico para conocer y celebrar a este emblemático compañero de nuestra cultura. 🐶✨



Habrá… pic.twitter.com/VVjGUlkb9f — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 21, 2026

Fechas clave del Día de Muertos 2026 en CDMX

24 de octubre: Rodada de Día de Muertos

La rodada temática recorrerá 26 kilómetros desde la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma, hasta la Fuente Xochipilli, pasando por el Bosque de Chapultepec y la pista El Sope. Las personas que acudan disfrazadas podrán participar en un concurso con inscripción el mismo día, de las 18:00 a las 19:30 horas.

31 de octubre: Gran Desfile de Día de Muertos

El tradicional desfile partirá de la Diana Cazadora con destino al Zócalo capitalino. La edición de este año contará con más de 4 mil participantes, 12 carros alegóricos, dos globos monumentales y homenajes a Nellie Campobello, Juan Rulfo, Juan Gabriel y Emilio “El Indio” Fernández.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre: Xochimilco

Los pueblos y barrios originarios de Xochimilco realizarán actividades culturales y tradicionales, incluidas seis puestas en escena en embarcaderos, funciones inspiradas en La Llorona y eventos en el centro de la demarcación.

Ofrenda Monumental y Catrina de 30 metros

Entre los principales atractivos destaca la Ofrenda Monumental que se instalará en el Zócalo, acompañada por una catrina de más de 30 metros de altura que buscará romper un récord Guinness. La instalación incluirá 100 mil plantas de cempasúchil provenientes del Suelo de Conservación, esculturas de ajolotes intervenidas por artistas e iluminación temática.

🏵️ Desde @XochimilcoAl, la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, dio el banderazo de salida a la venta de flor de cempasúchil en la ciudad, donde este año alcanzamos una producción récord, con más del 50% de incremento respecto al año pasado. 🏵️



💀🕯️ También se dieron a conocer las… pic.twitter.com/NnufKuEOLR — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 20, 2026

Más actividades gratuitas

La programación también contempla:

Exposición de alebrijes monumentales en Paseo de la Reforma

Instalación lumínica Caminos a la Luz, con túneles y esculturas temáticas

Sendero del Cempasúchil en Chapultepec

Representaciones de La Llorona en Xochimilco y otros espacios de la ciudad

Versión infantil de La Llorona en el Teatro del Pueblo y Utopías Récord de cempasúchil en la CDMX

¡La Ciudad de México se llena de tradición, color y memoria! 💀🕯️✨ Llegó la Fiesta de #DíaDeMuertos 2026 con una agenda imperdible para celebrar nuestras raíces.

Te compartimos todo lo que podrás disfrutar:



🐲 18° Desfile de Alebrijes Monumentales

Los alebrijes ya están en… pic.twitter.com/oLPMzrNCer — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 20, 2026

Como parte del arranque de la temporada, el Gobierno capitalino informó que este año se alcanzó una producción récord de 10 millones de plantas de cempasúchil, un incremento de 53.8% respecto a 2025.

Finalmente, el Gobierno de CDMX prevé la realización de cerca de cinco mil actividades durante la temporada de Día de Muertos, así que prepárense para los diversos eventos culturales.

En la Ciudad de México, la muerte no se llora; se canta, se abraza y se celebra en grande

🕯️🌼✨💀



Este #DiaDeMuertos, nuestras calles se vuelven a llenar de luz, copal, catrinas y recuerdos vivos. Es ese momento del año en que el corazón se llena de orgullo al saber que… pic.twitter.com/qty60mV3V0 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 20, 2026

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