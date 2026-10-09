La Raza, Siglo XXI y unidades de medicina familiar del IMSS en CDMX operan sin paro de labores

Clínicas del IMSS operan sin paro de labores. Foto: Melina Ochoa

El Centro Médico Nacional La Raza, el Centro Médico Nacional Siglo XXI y diversas Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México operan con normalidad, sin reportes de paros laborales ni protestas de trabajadores, de acuerdo con un recorrido realizado por Uno TV y la información de la institución.

Entre los puntos que mantienen sus actividades habituales se encuentran hospitales y unidades médicas de distintas zonas de la capital, donde no se observaron manifestaciones relacionadas con una suspensión de labores.

¿Qué hospitales y unidades del IMSS operan con normalidad en CDMX?

Durante el recorrido, Uno TV constató que los siguientes centros médicos y unidades de medicina familiar mantenían sus actividades:

Centro Médico Nacional La Raza , del IMSS.

, del IMSS. Unidad de Medicina Familiar 23 , ubicada en San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

, ubicada en San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Unidad de Medicina Familiar 21 , en Francisco del Paso y Troncoso, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

, en Francisco del Paso y Troncoso, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. Centro Médico Nacional Siglo XXI, incluido su Hospital de Pediatría.

Asimismo, el IMSS informó que las Unidades de Medicina Familiar número 31 y número 10, ubicadas al sur de la Ciudad de México, también operan con normalidad.

Clínicas y hospitales del IMSS reportan funcionamiento con normalidad

Ante las movilizaciones relacionadas con la falta de medicamentos y las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), diversas clínicas y hospitales informaron que mantienen sus servicios y áreas operando con normalidad. Las unidades médicas que reportan la continuidad de sus servicios son:

Hospital General Regional (HGR) No. 200, Estado de México.

Hospital General de Zona (HGZ) No. 197, Estado de México.

Hospital General de Zona (HGZ) No. 58, Estado de México, zona poniente.

Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 46.

Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 45.

🚨🏥 La UMF No. 45 mantiene sus servicios y áreas operando con normalidad. pic.twitter.com/BDZqHmQMeG — IMSS CDMX Sur (@Tu_IMSS_CDMXSur) October 9, 2026

Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 43.

Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 10.

🚨🏥 La UMF No. 10 mantiene sus servicios y áreas operando con normalidad. pic.twitter.com/etGSVtD3Y6 — IMSS CDMX Sur (@Tu_IMSS_CDMXSur) October 9, 2026

Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 31.

🚨🏥 La UMF No. 31 mantiene sus servicios y áreas operando con normalidad. pic.twitter.com/xDkV6eDpnd — IMSS CDMX Sur (@Tu_IMSS_CDMXSur) October 9, 2026

Acapulco reporta atención médica con normalidad

En Acapulco, Guerrero, la atención médica se brinda con normalidad y el personal continúa ofreciendo servicios a la población derechohabiente, sin interrupciones relacionadas con las lluvias. El IMSS en Guerrero informó que mantiene sus labores para garantizar la continuidad de la atención médica.

IMSS no reporta paro laboral de trabajadores sindicalizados

El área de Comunicación Social del IMSS indicó que, hasta el momento, no se ha registrado un paro laboral de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en la red de hospitales, centros médicos y unidades de medicina familiar de la institución en la capital.

Por lo tanto, los servicios en los puntos mencionados continúan operando sin reportes de suspensión de actividades por protestas laborales, de acuerdo con la información disponible.

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