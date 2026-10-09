“Viernes Garnachero”: “Los Milanesos” y sus tacos de milanesa que no cierran

En el sur de la Ciudad de México hay unos tacos que se han ganado su fama a base de milanesa crujiente, buenas porciones y precios de barrio. En esta edición de “Viernes Garnachero” nos lanzamos a Los Milanesos, un lugar donde el taco es tan grande que la tortilla no alcanza para cerrarlo.

El puesto se encuentra en Calle de Glaciar, sin número, en la colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón. Su especialidad son los tacos de milanesa, aunque también hay otras opciones para quienes buscan algo diferente.

Tacos de milanesa para todos los gustos

“Viernes Garnachero” en “Los Milanesos”. Foto: Uno TV

En Los Milanesos puedes elegir entre milanesa de res, milanesa de pollo y medallones de jamón con queso empanizados. La preparación se hace al momento para conseguir ese exterior doradito y crujiente que contrasta con el interior jugoso.

Las porciones son generosas y basta ver uno de sus tacos para entender por qué aquí la tortilla no cierra. Son de esos tacos bien servidos que obligan a buscar la mejor manera de darles una mordida sin que se desparrame todo.

Si la milanesa no es lo tuyo, también puedes encontrar otras opciones, como chicharrón en salsa roja y suadero, dependiendo de la disponibilidad del día.

Las salsas también tienen su encanto

Otro de los atractivos de Los Milanesos son sus salsas, pues las opciones cambian según el día. Eso permite probar diferentes combinaciones y darle un toque distinto a cada taco.

En nuestra visita de este viernes tocó probar la salsa verde martajada, con ese picor que acompaña bien el sabor de la milanesa empanizada. Es una buena opción para quienes disfrutan ponerle un poco más de intensidad a cada mordida.

¿Dónde están Los Milanesos?

Los Milanesos se encuentran en Calle de Glaciar, sin número, colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México.

Si buscas tacos de milanesa con porciones abundantes y precios accesibles, este lugar puede entrar en tu lista de pendientes. La recomendación de este Viernes Garnachero son sus tacos crujientes, sus distintas opciones de carne y esas salsas que cambian para darle variedad a la visita.

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