Noticias de hoy 16 de octubre 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 16 de octubre 2026, en un minuto:

Asesinato de Manzo fue venganza

El homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue venganza del crimen organizado por las acciones de seguridad del mandatario, reveló la fiscalía de Michoacán.

Duró 3 días en el cargo

La administración de Donald Trump despidió a Katie Zacharia como secretaria de prensa de Estados Unidos por su falta de experiencia. Duró solo tres días en el cargo.

Muertos por lluvias en Estambul

Fuertes lluvias en Estambul dejaron 3 muertos y más de 3 mil personas evacuadas. Se registraron inundaciones de viviendas y caminos.

CDMX, con vivienda más cara

La CDMX lidera la lista de los estados donde sale más caro comprar una casa, con un costo promedio de cuatro millones 285 mil 135 pesos, reportó de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Michelle Vieth contra su ex

Michelle Vieth solicitó medidas de protección urgentes contra Héctor Soberón por hablar sobre un video íntimo que se divulgó en 2004.

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