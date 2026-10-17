“R11”: Asaltan a automovilista en Tepito; detienen a ladrones de moto en Iztapalapa

En la sección “R11”, Ricardo Rivera presenta imágenes del C5 que muestran el asalto a un automovilista en la zona de Tepito, así como la persecución y detención de dos jóvenes señalados por robar una motocicleta en la alcaldía Iztapalapa.

Asalto a automovilista en Tepito

Uno de los hechos ocurrió en el cruce de Eje 1 Norte y Circunvalación, en la zona de Tepito, donde un sujeto amenazó al conductor de una camioneta con un objeto similar a una navaja para obligarlo a bajar la ventanilla y entregarle su teléfono celular.

Después del robo, el presunto responsable se escondió entre los puestos de comercio ambulante y minutos más tarde comenzó a caminar por la zona.

Sin embargo, se envió una alerta a los policías que se encontraban en el área. Los uniformados lograron detenerlo y trasladarlo ante el Ministerio Público.

Persecución de ladrones de motocicleta en Iztapalapa

En un segundo caso, cámaras del C5 captaron la persecución de dos jóvenes señalados por el robo de una motocicleta estacionada en calles de la colonia Buenavista, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las imágenes, los sujetos intentaron llevarse la unidad, pero al no conseguir encenderla, la empujaron por varias calles hasta dejarla en un callejón. Después, ambos continuaron caminando, pero fueron ubicados por policías del sector.

¿Cuántos asaltos violentos se denuncian en CDMX?

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas durante la emisión, de enero a agosto de 2026 se registraron 4 mil 322 denuncias por robo a transeúnte en vía pública en la Ciudad de México.

El dato equivale a un promedio de alrededor de 18 denuncias diarias durante ese periodo.

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