Centro Público de Formación en IA arranca nueva generación con 23 mil jóvenes

El encuentro se realizó en la Biblioteca Vasconcelos. Foto: Agencia Digital

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial inició su segunda generación con 23 mil jóvenes, quienes recibirán capacitación gratuita en áreas tecnológicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y computación en la nube.

El arranque se realizó durante un Encuentro Tecnológico en la Biblioteca Vasconcelos, donde participaron representantes de 17 empresas globales, entre ellas Google, Microsoft, Meta, NVIDIA y Amazon Web Services (AWS), para acercar a los estudiantes a oportunidades laborales en la industria tecnológica.

El evento fue organizado de manera conjunta por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Infotec, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

¿Qué ofrece la capacitación gratuita en inteligencia artificial?

El programa del Gobierno de México tiene una duración de cinco meses, se imparte en línea y permite obtener una doble certificación oficial emitida por instituciones públicas y empresas aliadas.

Las especialidades disponibles son:

Inteligencia Artificial

Análisis de Datos

Computación en la Nube

Ciberseguridad

Redes e Infraestructura

La formación también incluye inglés técnico, pensamiento lógico-matemático, habilidades blandas y acompañamiento para facilitar la inserción laboral.

Durante la inauguración, José Peña Merino, titular de la ATDT, explicó que el objetivo es reducir las barreras de acceso al empleo tecnológico.

Además, informó que se tiene la meta de entregar 25 mil certificaciones para finales de este año.

Google, Microsoft y otras empresas participan en formación tecnológica

El encuentro reunió a compañías como Oracle, Salesforce, IBM, Intel, Cisco, SAP, Accenture y Duolingo, que presentaron herramientas, proyectos y áreas de especialización mediante stands interactivos.

La jornada incluyó una conferencia magistral, tres conversatorios y nueve charlas sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnología en la nube y oportunidades profesionales.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que la iniciativa busca ampliar el acceso a conocimientos tecnológicos mediante certificaciones gratuitas.

Jóvenes comparten cómo la capacitación en IA cambió su carrera

Durante el evento, egresados de la primera generación compartieron sus experiencias.

Diana Martínez contó que logró conseguir empleo en una empresa después de realizar un curso y obtener dos certificaciones, pese a no tener experiencia laboral previa.

Otro participante, Guillermo, relató que a sus 42 años obtuvo una certificación avanzada y desarrolló habilidades que le permitieron crear su propio canal de televisión.

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