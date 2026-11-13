Wall Street cierra a la baja por escándalo de Nvidia y renuncia de CEO, Jensen Huang

Bolsa de Nueva York resiente escándalo y renuncia en Nvidia. Foto: AFP

Wall Street cerró a la baja este jueves, luego de que Jensen Huang renunciara con efecto inmediato a sus cargos como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Nvidia, en medio del escándalo por sus relaciones extramaritales y los señalamientos de presunto espionaje a favor de China.

La salida de Huang ocurre después de que se diera a conocer que una de las mujeres con las que habría mantenido una relación, Alice Huang, empresaria al frente de Megaspeed en Singapur, fue señalada por servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china. Tras la renuncia, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumió como CEO interina.

Nvidia cae 4.34% en Wall Street

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York terminaron la jornada con pérdidas. El Nasdaq retrocedió 0.39%, el S&P 500 bajó 0.35% y el Dow Jones perdió 0.36%.

Las acciones de Nvidia llegaron a caer 13% al inicio de la sesión, aunque recuperaron parte de las pérdidas y cerraron con un descenso de 4.34%. Desde que se dio a conocer el escándalo durante el fin de semana, la compañía ha perdido alrededor de 450 mil millones de dólares en valor de mercado.

Patrick O’Hare, analista de Briefing.com, que los vínculos de Nvidia con numerosas compañías provocaron un efecto residual en el mercado, aunque parte del dinero se trasladó a otras empresas del sector de semiconductores.

Colette Kress queda al frente de Nvidia

Tras la renuncia de Jensen Huang, Colette Kress asumió de manera interina la dirección ejecutiva de Nvidia. La directiva se desempeñaba como directora financiera de la compañía y permanecerá en ese puesto mientras el consejo de administración evalúa candidatos para elegir a un reemplazo permanente.

Otras empresas tecnológicas cierran al alza

A diferencia de Nvidia, otras compañías del sector de semiconductores registraron ganancias durante la jornada. Broadcom avanzó 5.54% y AMD subió 5.86%.

Entre las grandes tecnológicas, Alphabet ganó 1.79%, Amazon avanzó 0.48% y Microsoft cerró con un alza de 0.36%.

Nvidia tiene previsto presentar sus resultados trimestrales el próximo 17 de noviembre.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.