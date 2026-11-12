Trump “consideraría” una breve intervención militar en Cuba

No es la primera vez que Trump amenaza a Cuba. Foto: AFP

Una vez libre de la presión electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Cuba tras declarar que “consideraría”, sin duda, una breve campaña militar antes de dejar el cargo.

Aunque no es la primera vez que el mandatario estadounidense se refiere de esa forma a la isla, también ha cambiado de opinión. Sin embargo, en esta ocasión habló de “resolver el asunto” que ha estado en su agenda como Venezuela o Groenlandia.

“Quiero resolver el asunto de Cuba antes de dejar el cargo. Y tenemos a alguien muy bueno y talentoso, de origen cubano, llamado Marco (Rubio). A él le encantaría encargarse de eso”, afirmó en entrevista para Salem News Channel.

ÚLTIMA HORA | Trump no descarta una intervención militar en Cuba antes de finalizar su mandato: «Sí, ciertamente lo consideraría».



«A Cuba le está yendo muy mal. Es esencialmente un lugar fallido, una nación fallida, como quieran llamarlo» https://t.co/Zf5mqRjpZ6 pic.twitter.com/mOGwzQH3mF — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 12, 2026

EE.UU. se ocupará Cuba después de hacerlo con Irán

A finales de octubre, el líder republicano declaró que se ocuparía de Cuba después de hacerlo con Irán. Si bien el tema con Teherán no ha terminado, podría cumplir sus amenazas en cualquier momento contra la isla.

“Nos ocuparemos de Cuba a la vuelta de Irán… y luego enviaremos a Marco Rubio para que cierre el acuerdo”, aseguró.

El mandatario había anticipado un mes antes que Washington y Cuba podrían alcanzar un acuerdoy señaló que no consideraba necesaria una intervención militar.

Sin embargo, su administraciónha declarado anteriormente que uno de sus objetivos es cambiar el Gobierno comunista cubano, mientras mantiene e intensifica las sancionescontra la isla.

China apoya a Cuba tras sanciones de EE.UU.

El miércoles 11 de noviembre, China reiteró su respaldo a Cuba frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos, durante una reunión celebrada en Pekín entre el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.

El canciller chino aseguró que su país defenderá la soberanía y los intereses legítimos de la isla, además de oponerse a los bloqueos y las injerencias externas.

El encuentro se produjo después de que Washington anunciara nuevas restricciones contra los sectores petrolero y electrónico de Cuba. Estas medidas se suman a las sanciones aplicadas desde enero, que han agravado las dificultades económicas de la isla, donde se registran apagones generalizados y escasez de productos básicos.

Las nuevas sanciones estadounidenses también incluyen, por primera vez, a dos empresas chinas acusadas de suministrar equipos electrónicos y de seguridad al Ejército cubano. Ante ello, Pekín condenó las restricciones, anunció su disposición a fortalecer la cooperación con La Habana y advirtió que tomará las medidas necesarias para proteger los intereses de sus empresas.

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