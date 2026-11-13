Auditoría histórica al INE enfrenta límites legales: experto

La auditoría histórica al Instituto Nacional Electoral (INE), anunciada para revisar administraciones pasadas del organismo y de su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), enfrenta obstáculos legales que podrían impedir que derive en sanciones, advirtió Javier Martín Reyes, constitucionalista y profesor investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista con Uno TV, el especialista señaló que uno de los principales problemas es que varios de los ejercicios fiscales que se pretende revisar ya fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Auditorías anteriores y el límite de siete años

Martín Reyes explicó que las cuentas públicas de 2022, 2023 y 2024 ya fueron revisadas, por lo que consideró complicado que puedan analizarse nuevamente los mismos hechos.

El constitucionalista indicó que la ley sí permite investigar irregularidades del pasado que no hayan sido revisadas previamente, pero establece un límite de siete años.

Por ello, cuestionó que la investigación anunciada contemple revisar operaciones desde el año 2000 e incluya al IFE, pues, de acuerdo con el especialista, las posibles irregularidades de ese periodo quedarían fuera del plazo legal.

“Jurídicamente se ve muy complicado que la auditoría pueda realmente hacer estas investigaciones y eventualmente pueda sancionar”, Javier Martín Reyes, constitucionalista y profesor investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM

Especialista cuestiona el enfoque de la auditoría

Martín Reyes consideró que la discusión debería centrarse en las posibles irregularidades recientes relacionadas con la administración de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE.

El experto mencionó los videos en los que aparecen Taddei, sus hijos y funcionarios del organismo en encuentros con un contratista, como parte de los señalamientos que, dijo, corresponden al periodo más reciente.

El especialista insistió en que todavía no está claro qué irregularidades del pasado se pretenden investigar ni qué alcance tendrán las auditorías anunciadas.

¿Pueden reabrirse cuentas públicas ya auditadas?

El académico también recordó que existe un principio general según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Explicó que, si una cuenta pública ya fue revisada, la ASF tuvo oportunidad de señalar observaciones o iniciar procedimientos de responsabilidad. Si las observaciones fueron atendidas, consideró que ese asunto tendría que darse por cerrado.

Además, señaló que no se han explicado con suficiente detalle cuáles serían las irregularidades de administraciones anteriores que se busca investigar.

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